«Ростелеком-ЦОД» и Softline заключили партнерское соглашение

«Ростелеком-ЦОД» заключил партнёрство с российской компанией Softline. Теперь в портфеле Softline появилась линейка продуктов Enterprise Service Management Platform (ESMP). Партнёрство позволит обмениваться экспертизой и кастомизировать платформу под задачи каждого клиента.

ESMP – это программная платформа для управления сервисами. С её помощью можно создать полноценную систему управления сервисными задачами для крупной территориально-распределенной компании. ESMP позволяет автоматизировать процессы управления ИТ, ОЦО, АХО, HR и других подразделений.

Решение является полностью российской разработкой и имеет широкий функционал с возможностью к расширению и адаптации под потребности клиента. Enterprise Service Management Platform соответствует требованиям Единого реестра российских программ и отвечает актуальным потребностям современных организаций. Решение применяется в качестве полноценной замены таких продуктов, как HP Service Manager, BMC Remedy, Omnitracker, ServiceNow и т.п.

ESMP состоит из пяти модулей, каждый из которых можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт. Это клиентский портал, общий менеджер сервисов (service desk), аналитический модуль метрик и дашбордов, модуль создания цифровых помощников, лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений.

Партнерство с Softline способствует не только взаимному обмену экспертизой и сервисными компетенциями, но и позволит кастомизировать ESMP-платформу под задачи каждого клиента.

«Наше сотрудничество нацелено на то, чтобы работа ИТ и других сервисных служб заказчиков отвечала потребностям пользователей и бизнеса, и решала их самые разнообразные задачи с помощью современных ITSM-продуктов. Благодаря разработкам «Ростелеком» мы готовы обеспечить высокий уровень производительности бизнеса наших заказчиков и эффективное использование ИТ-инфраструктуры с минимизацией затрат», – сказал Никита Янский, менеджер по развитию бизнеса компании Softline.

«Ростелеком-ЦОД» активно развивает партнёрскую сеть. Мы выступаем в роли вендора, а потому нам важно, чтобы наши партнёры были профессионалами. Softline является таковым. Они обладают большим опытом работы с крупными заказчиками, большими и долгосрочными проектами. Они не просто продают продукт, но также обладают экспертизой, играют существенную роль в проекте», – отметил директор по развитию и поддержке партнерской сети «Ростелеком-ЦОД» Вячеслав Хренов.

«Мы рады расширению нашей партнёрской сети. Это хорошая возможность двигаться дальше на пути цифровой трансформации с использованием отечественных программных решений. ESMP – сложное и комплексное решение, которое может адаптироваться под потребности каждого клиента. Уверен, благодаря сотрудничеству с Softline мы сможем развиваться в этом направлении и дальше», – сказал директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелеком» Арсен Благов.