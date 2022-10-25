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«Ростелеком-ЦОД» и Merlion подписали договор о партнерстве

«Ростелеком-ЦОД» и Merlion подписали договор о партнерстве. В рамках соглашения компания Merlion планирует продвижение платформы автоматизации сервисных подразделений ESMP. Платформа enterprise-уровня позволяет создать полноценную систему управления сервисами для крупной территориально распределенной компании. В рамках дистрибьюторского соглашения компания Merlion планирует распространять и внедрять модули ITSM-платформы в соответствии с потребностями заказчиков.

ESMP состоит из пяти модулей: клиентский портал, общий менеджер сервисов, модуль отчетности, модуль создания цифровых помощников и лингвистический самообучающийся модуль для оптимизации процесса обработки сообщений. Каждый из модулей можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт. Ресурсы нового партнера позволят не только быстро развернуть демонстрационные стенды для клиентов, но и нарастить собственную экспертизу для дальнейшего самостоятельного внедрения продукта на инфраструктуре клиента.

«Сотрудничество с «Ростелеком-ЦОД» открывает для нас новые возможности развития направления отечественных систем автоматизации бизнес-процессов. Партнеры-системные интеграторы смогут теперь предлагать своим клиентам и заказчикам из разных сфер ITSM-платформу от одного из лидеров отрасли. Мы совместно с командой «Ростелеком-ЦОД» намерены им оказывать поддержку – знакомить с продуктом, готовить проектную документацию, консультировать по внедрению этой платформы и иммиграции на неё с других аналогичных систем», – сказал директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion Михаил Степанюк.

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«На сегодняшний день ESMP – один из немногих российских продуктов на рынке ITSM-платформ, который позволяет создать единую систему автоматизации деятельности крупной компании. Поддержка компании Merlion в реализации нашего продукта позволит обеспечить его широкое распространение, что особенно важно в условиях введенных санкций и ухода западных вендоров с российского рынка», – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий «Ростелекома» Арсен Благов.

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