Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP

Компания «РТК ИТ Плюс» обновила ESMP, систему управления сервисами организаций. В новой версии модуля Metrica 4.0.0, отвечающего за формирование на платформе наглядных дашбордов и создание отчётности, реализованы изменения для повышения удобства, эффективности и безопасности работы.

Обновлённый интерфейс позволит администраторам лучше контролировать источники данных и быстрее получать необходимую информацию.

Так, в версии 4.0.0 появились наглядные цветовые индикаторы состояния источников, которые упрощают процесс их мониторинга: зелёный — готов к работе, красный — не готов, серый — идёт проверка. Ручное создание путей к источникам заменено автоматическим — это экономит время администратора и снижает вероятность ошибок.

Также появилась возможность заранее указать дату и время технических работ на источнике, чтобы предупредить пользователей о недоступности данных.

Улучшенный раздел «Каталог метрик» позволяет администраторам легко управлять метриками через удобный интерфейс, включая создание категорий, добавление туда новых метрик, копирование и редактирование существующих. Новый набор высокопроизводительных виджетов, где особое внимание уделено графикам, ускоряет загрузку и отображение данных на дашбордах, а появившаяся возможность настройки дополнительных элементов, подзаголовков и цветовой палитры виджетов улучшает визуализацию данных.

Пользовательский интерфейс и личный кабинет также претерпели изменения: теперь можно персонализировать метрики через вкладку «Мои метрики», менять их положение простым перетаскиванием и искать метрики не только по названиям, но и по описаниям через добавленную строку поиска — это упрощает доступ к нужной информации.

В Metrica 4.0.0 усилены меры безопасности, включая улучшение механизма авторизации через Keycloak и ограничение попыток входа для пользователей с локальными аккаунтами. Если пароль введён неправильно несколько раз, система временно блокирует доступ.

«Модуль Metrica обладает важными для заказчиков функциями, позволяя создавать наглядную отчётность и оценивать эффективность сервисных подразделений, тем самым способствуя достижению бизнес-целей. Мы видим это и постоянно стремимся улучшить наш продукт: в версии 4.0.0 появляются новые функции, которые делают работу с источниками данных более гибкой и контролируемой, кроме того, мы улучшили производительность и безопасность системы. Это обновление является частью постоянного процесса по совершенствованию платформы ESMP. Компания уделяет большое внимание развитию продукта, что обеспечивает его лидирующую позицию среди ITSM-решений», — отметил генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.