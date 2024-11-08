Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Вышло обновление модуля Metrica платформы ESMP

Компания «РТК ИТ Плюс» обновила ESMP, систему управления сервисами организаций. В новой версии модуля Metrica 4.0.0, отвечающего за формирование на платформе наглядных дашбордов и создание отчётности, реализованы изменения для повышения удобства, эффективности и безопасности работы.

Обновлённый интерфейс позволит администраторам лучше контролировать источники данных и быстрее получать необходимую информацию.

Так, в версии 4.0.0 появились наглядные цветовые индикаторы состояния источников, которые упрощают процесс их мониторинга: зелёный — готов к работе, красный — не готов, серый — идёт проверка. Ручное создание путей к источникам заменено автоматическим — это экономит время администратора и снижает вероятность ошибок.

Также появилась возможность заранее указать дату и время технических работ на источнике, чтобы предупредить пользователей о недоступности данных.

Улучшенный раздел «Каталог метрик» позволяет администраторам легко управлять метриками через удобный интерфейс, включая создание категорий, добавление туда новых метрик, копирование и редактирование существующих. Новый набор высокопроизводительных виджетов, где особое внимание уделено графикам, ускоряет загрузку и отображение данных на дашбордах, а появившаяся возможность настройки дополнительных элементов, подзаголовков и цветовой палитры виджетов улучшает визуализацию данных.

Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024
Маркет

Пользовательский интерфейс и личный кабинет также претерпели изменения: теперь можно персонализировать метрики через вкладку «Мои метрики», менять их положение простым перетаскиванием и искать метрики не только по названиям, но и по описаниям через добавленную строку поиска — это упрощает доступ к нужной информации.

В Metrica 4.0.0 усилены меры безопасности, включая улучшение механизма авторизации через Keycloak и ограничение попыток входа для пользователей с локальными аккаунтами. Если пароль введён неправильно несколько раз, система временно блокирует доступ.

«Модуль Metrica обладает важными для заказчиков функциями, позволяя создавать наглядную отчётность и оценивать эффективность сервисных подразделений, тем самым способствуя достижению бизнес-целей. Мы видим это и постоянно стремимся улучшить наш продукт: в версии 4.0.0 появляются новые функции, которые делают работу с источниками данных более гибкой и контролируемой, кроме того, мы улучшили производительность и безопасность системы. Это обновление является частью постоянного процесса по совершенствованию платформы ESMP. Компания уделяет большое внимание развитию продукта, что обеспечивает его лидирующую позицию среди ITSM-решений», — отметил генеральный директор «РТК ИТ Плюс» Арсен Благов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

IP-телефоны Cisco раскрывают посторонним конфиденциальную информацию пользователям

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

Хакеры кардинально изменили способ кибератак. Вредоносные ссылки больше не в моде

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 12 X: отличный компаньон для работы и творчества

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: