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ESMP обновила интерфейс карточки заявки и дизайн ленты заявок

Компания «Ростелеком» выпустила обновление платформы Enterprise Service Manager Platform, в частности, модуля Service Manager. В новой версии полностью переработана карточка заявки, изменена логика работы с ней. Кроме того, был изменен дизайн ленты заявок: она получила современный, менее нагруженный и более функциональный интерфейс. Отдельное внимание разработчики уделили скорости загрузки ленты заявок.

В новой версии модуля Service Manager был обновлен ряд функциональных возможностей, как в карточке заявки, так и в ленте заявок в целом. Так, например, в ленте заявок появилась возможность самостоятельной настройки удобного вида по нужным параметрам, а также использования вида сортировки, фильтрации, группировки и количества записей в таблице. В самой же таблице исполнения заявок появились графические элементы, а также обозначение времени исполнения заявок и времени реагирования. Кроме того, был расширен набор атрибутов заявки для вывода в ленту – добавлено более 20 дополнительных полей.

Разработчики также позаботились о функциях, которые позволяют повысить удобство работы с интерфейсом. Сюда относятся пагинация вверху и внизу страницы, кнопка перемотки страницы вниз, прокрутка таблицы с зафиксированной шапкой названия столбцов. Была доработана возможность поиска заявок в одной строке – по точному номеру заявки. Таким образом полнотекстовый поиск выводит результаты в ленте с возможностью сохранить результат поиска как новый вид. Кроме того, в поисковую строку заложен функционал на развитие – поиск по любым типам объектов в системе.

Интерфейс карточки заявки также был полностью переработан. Так, изменилась логика работы с заявкой и компоновка заявки: вверх вынесли статус заявки и ее приоритет. Кроме того, теперь вся информация по заявке размещена на отдельных вкладках, а задачи, поступившие через модуль Client Portal, размещаются в каждой отдельной задаче. Также в карточке заявке изменилась таблица с заметками – теперь она навигационная. Основное нововведение – это меню, которое позволяет открыть предыдущие этапы согласования и увидеть текст задачи, решение по согласованию. К тому же появилась цветовая палитра заметок, что позволяет в свою очередь быстро ориентироваться в них.

«Мы провели огромную работу по обновлению не только интерфейса карточки заявки, но и ее функционала. Повысили скорость и удобство навигации в ленте заявок и в самой карточке – время работы в системе сократилось до одного клика. Интерфейс правого информационного блока в карточке заявки также получил обновление – теперь администратор имеет возможность выводить любые поля в блоке, которые можно скрывать, а в самих блоках появились SLA, связанные со временем реакции и другими параметрами. Как итог – удобное использование модуля на любом уровне», – отметил директор по качеству сервисов блока информационных технологий компании «Ростелеком» Арсен Благов.

ESMP (Enterprise Service Manager Platform) – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя 5 модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.

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