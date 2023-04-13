«Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» успешно протестировали свои продукты на совместимость

Российские компании «Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» объявили об успешном проведении тестирования на совместимость своих продуктов платформы ESMP, которая позволяет автоматизировать работу сервисных подразделений, и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-ЦОД».

«Ростелеком-ЦОД» и «Ред софт» протестировали развертывание платформы ESMP на «Ред ОС» версии 7.3. В результате тестирования компании подтвердили совместимость продуктов, а также корректную работу ESM-платформы на отечественной операционной системе.

«“Ред софт” продолжает активно расширять экосистему «Ред ОС». Для этого мы развиваем технологическое партнерство с ведущими российскими разработчиками. Благодаря сотрудничеству с “Ростелеком-ЦОД” теперь пользователям “Ред ОС” доступна платформа enterprise-уровня, которая позволяет создать полноценную систему управления сервисами для крупных территориально распределенных компаний», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

«Импортонезависимое решение на основе платформы автоматизации сервисных подразделений ESMP и операционной системы “Ред ОС” уже сейчас является востребованным на рынке. Уверены, что в ближайшее время оно будет использоваться в проектах с самыми высокими техническими требованиями. Мы будем и дальше развивать технологическое партнерство с “Ред софтом”», – сказал Арсен Благов, директор по качеству сервисов, Блок информационных технологий «Ростелеком».

***

Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle ПО

Enterprise Service Manager Platform – программная платформа для создания полноценной системы управления сервисами и автоматизации сервисных подразделений крупнейших организаций и предприятий. Единая платформа ESMP включает в себя пять модулей: портал самообслуживания в формате единого окна с интеллектуальным поиском, модуль-конструктор для автоматизации сервисных процессов любой сложности в концепции low-code, сервис оптимизации поиска, автоматизации обработки обращений пользователей и документов с помощью нейронных сетей, конструктор для создания дашбордов и отчетов для преобразования данных в понятную инфографику и аналитическую отчетность, интеллектуальный сервис с функционалом чат-ботов и интеграцией с известными мессенджерами. Каждый модуль можно интегрировать с любыми системами и вписать в любой ИТ-ландшафт.

«Ред ОС» - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№3751).