Менеджер по развитию бизнеса NGENIX выступит на конференции CNews «Информационная безопасность 2025»

20 февраля на конференции CNews «Информационная безопасность 2025» выступит Артём Семёнов, менеджер по развитию бизнеса NGENIX.



В своем докладе «Эшелонированная защита веб-приложений от кибератак» Артём Семёнов продемонстрирует на реальных примерах из практики, как комплексный подход к защите веба помогает эффективно бороться с DDoS-атаками, нелегитимными ботами и взломами.

Во время выступления вы узнаете, в чем специфика защиты веб-приложений и почему многие подходы к защите веба оказываются неэффективными. Вместе с Артёмом поговорим о весомых преимуществах эшелонированной защиты на единой облачной платформе.

Артём Семёнов: «Этот доклад будет полезен для команд, отвечающих за доступность и безопасность веб-приложений, а также руководителей ИБ-департаментов компаний, которые, с одной стороны, хотят качественно защищать свои веб-приложения от всех актуальных киберугроз, а с другой — заинтересованы в оптимизации бюджетов на ИБ в условиях дефицитов кадров».

NGENIX — российский провайдер сервисов ускорения и защиты для публичных веб‑ресурсов

Распределенная облачная платформа NGENIX помогает ИТ-командам одновременно защищать веб-ресурс от DDoS-атак, взломов и вредоносных ботов, справляться с высокими нагрузками и ускорять загрузку веб-страниц для аудитории в любой точке России. Удобный интерфейс управления платформой и профессиональная поддержка команды NGENIX позволяют владельцам российских веб-ресурсов оптимизировать работу своих ИТ- и ИБ-подразделений и сфокусироваться на росте и развитии своего бизнеса.