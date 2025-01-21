Фикс Сергей
|21.01.2025
|Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка 1
|12.05.2003
|ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры 1
Фикс Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 1
|Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 1
|Точилин Олег 1 1
|Йордан Борис 10 1
|Терекбаев Руслан 1 1
|Желенко Денис 1 1
|Кабакчи Денис 1 1
|Набутов Кирилл 1 1
|Перфильев Василий 1 1
|Киселев Олег 28 1
|Цымблер Аркадий 1 1
|Сенкевич Николай 5 1
|Ослон Ольга 1 1
|Смолькин Игорь 1 1
|Мамут Александр 129 1
|Трапезников Андрей 1 1
|Шумаков Сергей 1 1
|Линшиц Игорь 4 1
|Чубайс Анатолий 212 1
|Киселев Евгений 13 1
|Абрамович Роман 46 1
|Дерипаска Олег 37 1
|Ефимов Алексей 13 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Зимин Дмитрий 39 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144235 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43167 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
|Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
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