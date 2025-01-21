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Фикс Сергей



21.01.2025 Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка 1
12.05.2003 ТВС избрало новый совет директоров, НТВ меняет кадры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фикс Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 434 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 126 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9330 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1126 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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