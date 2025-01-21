Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничного бизнеса в Северо-Западном федеральном округе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Фикс начал свою карьеру в Сбербанке в 2008 г. в городе Темрюке Краснодарского края. За это время он успел поработать в разных направлениях банковского бизнеса и сменил шесть российских городов – от Тимошевска и Краснодара до Иркутска и Москвы.

В Санкт-Петербург Сергей приехал в июне 2018 г. на должность заместителя управляющего головным отделением банка. Под его руководством совместно с правительством региона команда развивала одно из крупнейших «семейств» карт для жителей разных возрастов и реализовала масштабный инфраструктурный проект по запуску оплаты проезда пластиковыми картами в городском транспорте, включая метро.

Сергей Фикс женат, воспитывает трех дочерей.

Александр Закурдаев, ранее возглавлявший направление розничного бизнеса и сеть продаж Северо-Западного банка, назначен управляющим отделением Сбербанка по Ленинградской области.