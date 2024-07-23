Prof-IT Group открывает новое направление бизнеса по внедрению BI-систем

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, готов предложить заказчикам решения для бизнес-аналитики и визуализации данных. Необходимость этой услуги продиктована современными рыночными реалиями, и интерес к ней продемонстрировали многие заказчики компании. Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

BI или «Business intelligence» (с англ. «бизнес-аналитика») — это работа с данными, изучение показателей компании с целью решить проблему или предложить улучшения. Бизнес-аналитика нужна, чтобы топ-менеджмент мог принимать решения, основанные на данных.

Наработанная Prof-IT Group за 11 лет экспертиза постоянно пополняется, расширяется портфель предлагаемых компанией решений и услуг. Новое направление сформировано для удовлетворения растущих потребностей заказчиков в качественном уровне работы с данными для актуального представления ключевых параметров бизнеса и производства. BI в производстве позволяет отслеживать показатели по количеству активных машин и исправности работы техники. За счет этого удается не допустить приостановки бизнес-процессов или возникновения нештатных ситуаций.

Практика BI будет включать в себя консалтинг, анализ бизнес-процессов заказчика, разработку и внедрение инструментов и методов для сбора, обработки и анализа данных из различных источников. Продуктовый портфель охватит несколько решений российских разработчиков, которые отвечают ключевым требованиям по функционалу и могут служить заменой решениям вендоров, ушедших с российского рынка.

«У наших заказчиков после внедрения систем управления бизнесом класса ERP, MES, CRM, SCADA и IIoT появляется вопрос эффективной обработки собираемой информации. Отвечая на запросы рынка, мы пилотируем вместе с партнерами несколько проектов и в ближайшее время планируем поделиться результатами этой работы. Уверен, что новая экспертиза позволит предложить заказчикам лучшие практики в области внедрения BI-систем», — сказал Олег Киселев, директор направления «Цифровой промышленный интегратор» Prof-IT Group.

По оценкам аналитиков, рынок BI является одним из наиболее быстрорастущих сегментов как российского, так и глобального ИТ-рынка. По исследованиям CNews Analytics, рынок BI-решений в России растет на 15–20 % в год. Это связано с тем, что все больше компаний осознают важность аналитики данных для повышения эффективности бизнеса.

Сегодня спрос на отечественные BI-решения очень велик. По прогнозам экспертов, основная миграция на российское ПО придется на 2024—2025 гг. Рынок BI активно развивается, и каждый вендор формирует дорожную карту развития продуктов не только исходя из потребностей клиентов, но и в соответствии с мировыми тенденциями.