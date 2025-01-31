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Prof-IT Group автоматизирует рутинные процессы предприятий вместе с SL Soft (ГК Softline)

Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, и компания SL Soft, разработчик бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов, заключили соглашение о партнерстве в сфере интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сотрудничество с SL Soft позволит Prof-IT Group расширить предложение по цифровой трансформации предприятий. Оно включает в себя автоматизацию бизнес-операций на базе платформы Robin, а также внедрение в контур клиента технологий искусственного интеллекта для решения прикладных задач.

Платформа интеллектуальной автоматизации Robin — часть продуктового портфеля SL Soft и позволяет быстро в режиме Low- и No-Code автоматизировать сквозные процессы с помощью инструментов RPA, BPM, OCR и ИИ. Продукт входит в Единый реестр российского ПО Минцифры и используется в таких отраслях, как производство, логистика и здравоохранение и др. Применение Robin в комбинации с корпоративными приложениями и производственными системами поможет клиентам Prof-IT Group оптимизировать выполнение бизнес-процессов и снизить вероятность ошибок, что способствует уменьшению затрат и росту производительности.

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«Новое решение позволит расширить возможности цифровизации бизнес-процессов в рамках предложения Prof-IT Group для производственных предприятий. Продукт позволяет гибко интегрироваться в существующие ландшафты на базе решений «», экспертиза по которым является базовой для нас», – сказал Олег Киселев, директор направления «Цифровой промышленный интегратор» Prof-IT Group.

«Мы наблюдаем повышенный интерес к российским решениям класса интеллектуальной автоматизации со стороны промышленных компаний. Опыт Prof-IT Group в сфере реализации сложных проектов для машиностроения и крупных производств обеспечит возможность глубже понять потребности заказчиков. Это позволит нам предложить эффективные решения для автоматизации бизнес-процессов на всех уровнях управления», – отметил Александр Антипов, директор по работе с партнерами SL Soft.

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