Prof-IT Group QMS Professional


QMS Professional - это решение, которое помогает промышленным предприятиям выстроить единый цифровой контур качества от этапа проектирования и производства до сервисного обслуживания готового изделия.

СОБЫТИЯ

26.11.2025 Цифровая платформа управления качеством QMS Professional вошла в Единый реестр российского ПО 1
29.05.2025 Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал» 1
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» 1

Prof-IT Group и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 69 2
8946 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 23 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6253 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 882 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56996 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1430 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1035 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2637 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22965 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1383 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1889 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17088 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72778 1
Оцифровка - Digitization 4914 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33848 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 603 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 527 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3163 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7249 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12699 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12298 1
Маркировка - Marking 1222 1
Prof-IT MES - Система управления производственными процессами 8 2
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
1С:ERP Управление предприятием 701 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2445 1
Гумурзаков Эльдар 1 1
Сударкин Евгений 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 156235 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3165 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5601 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4234 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5294 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2258 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 17 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54836 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10204 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20297 1
