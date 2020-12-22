Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками

Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, объявила о запуске на российский рынок собственного продукта для управления закупками и работой с поставщиками «Prof-IT SRM: Управление закупками». Решение делает процесс закупок прозрачным и контролируемым на всех уровнях предприятия.

Prof-IT SRM обеспечивает сквозную автоматизацию всех этапов закупок: анализ потребностей организации, поиск и отбор поставщиков, управление поставками, контроль качества работы поставщика, работа с договорной документацией, гибкая отчетность и аналитика в различных разрезах. Решение основано на проектном опыте по автоматизации закупочной деятельности для крупных промышленных предприятий.

Архитектура решения также включает в себя «Портал поставщиков», который обеспечивает удобный интерфейс для онлайн-взаимодействия между предприятием и поставщиками. Портал позволяет осуществлять анкетирование контрагентов, направлять запросы и получать технико-коммерческие предложения, обмениваться договорными и товаросопроводительными документами, согласовывать заказы и графики поставок, отслеживать перемещения товаров и предоставлять обратную связь поставщикам.

Система может быть интегрирована с внешними электронными торговыми площадками (ЭТП), что сокращает сроки проведения закупочных процедур и ускоряет поиск поставщиков.

Решение ориентировано на крупные и средние производственные предприятия и компании из различных отраслей экономики. В частности, на базе продукта в настоящий момент реализуются проекты в авиастроении, автомобилестроение и пищевой промышленности.

Prof-IT SRM построено на платформе «1С:Предприятие», что обеспечивает гибкую интеграцию в бизнес-процессы всех ключевых подразделений компании. При этом архитектура системы позволяет интегрировать ее с иностранными учетными системами и информационными сервисами сторонних поставщиков.

По экспертным оценкам, автоматизация закупочной деятельности может повысить рентабельность бизнеса на 1-2%, увеличить скорость поставок до 20%, улучшить качество продуктов и сервиса поставщиков на 20%, снизить затраты на закупки до 30%, сократить уровень запасов на 10%, а объем бумажного документооборота на 63%.

«Компания Prof-IT Group всегда оперативно реагирует на потребности рынка. Мы уже давно вышли за рамки интегратора и стали вендором, предлагая нашим заказчикам собственные российские продукты. В этом году мы разработали для наших клиентов принципиально новое решение, обеспечивающее прозрачность закупок и работу с поставщиками «под ключ». Решение особенно актуально в текущих условиях нестабильной работы поставщиков сырья и компонентов, когда компаниям необходимо оперативно перестраивать цепочки поставок. Продукт отвечает ключевым потребностям современных компаний, которые стремятся удерживать конкурентные позиции за счет повышения эффективности бизнес- и производственных процессов», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

На сегодняшний день портфель собственных продуктов Prof-IT Group, помимо решения для управления закупками, включает в себя решения для управления производственными процессами «Prof-IT MES:Машиностроение», управления качеством «Prof-IT QMS: Машиностроение», управления послепродажным обслуживанием «Prof-IT ASM», а также ряд решений для автоматизации внутрикорпоративных процессов и промышленной идентификации в производстве и логистике.