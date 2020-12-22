Спецпроекты

Prof-IT Group запустила решение для управления закупками и работой с поставщиками

Интеграция Бизнес-приложения

Prof-IT Group, цифровой промышленный интегратор, объявила о запуске на российский рынок собственного продукта для управления закупками и работой с поставщиками «Prof-IT SRM: Управление закупками». Решение делает процесс закупок прозрачным и контролируемым на всех уровнях предприятия.

Prof-IT SRM обеспечивает сквозную автоматизацию всех этапов закупок: анализ потребностей организации, поиск и отбор поставщиков, управление поставками, контроль качества работы поставщика, работа с договорной документацией, гибкая отчетность и аналитика в различных разрезах. Решение основано на проектном опыте по автоматизации закупочной деятельности для крупных промышленных предприятий.

Архитектура решения также включает в себя «Портал поставщиков», который обеспечивает удобный интерфейс для онлайн-взаимодействия между предприятием и поставщиками. Портал позволяет осуществлять анкетирование контрагентов, направлять запросы и получать технико-коммерческие предложения, обмениваться договорными и товаросопроводительными документами, согласовывать заказы и графики поставок, отслеживать перемещения товаров и предоставлять обратную связь поставщикам.

Система может быть интегрирована с внешними электронными торговыми площадками (ЭТП), что сокращает сроки проведения закупочных процедур и ускоряет поиск поставщиков.

Решение ориентировано на крупные и средние производственные предприятия и компании из различных отраслей экономики. В частности, на базе продукта в настоящий момент реализуются проекты в авиастроении, автомобилестроение и пищевой промышленности.

Prof-IT SRM построено на платформе «1С:Предприятие», что обеспечивает гибкую интеграцию в бизнес-процессы всех ключевых подразделений компании. При этом архитектура системы позволяет интегрировать ее с иностранными учетными системами и информационными сервисами сторонних поставщиков.

По экспертным оценкам, автоматизация закупочной деятельности может повысить рентабельность бизнеса на 1-2%, увеличить скорость поставок до 20%, улучшить качество продуктов и сервиса поставщиков на 20%, снизить затраты на закупки до 30%, сократить уровень запасов на 10%, а объем бумажного документооборота на 63%.

«Компания Prof-IT Group всегда оперативно реагирует на потребности рынка. Мы уже давно вышли за рамки интегратора и стали вендором, предлагая нашим заказчикам собственные российские продукты. В этом году мы разработали для наших клиентов принципиально новое решение, обеспечивающее прозрачность закупок и работу с поставщиками «под ключ». Решение особенно актуально в текущих условиях нестабильной работы поставщиков сырья и компонентов, когда компаниям необходимо оперативно перестраивать цепочки поставок. Продукт отвечает ключевым потребностям современных компаний, которые стремятся удерживать конкурентные позиции за счет повышения эффективности бизнес- и производственных процессов», – сказал Евгений Сударкин, генеральный директор Prof-IT Group.

На сегодняшний день портфель собственных продуктов Prof-IT Group, помимо решения для управления закупками, включает в себя решения для управления производственными процессами «Prof-IT MES:Машиностроение», управления качеством «Prof-IT QMS: Машиностроение», управления послепродажным обслуживанием «Prof-IT ASM», а также ряд решений для автоматизации внутрикорпоративных процессов и промышленной идентификации в производстве и логистике.



Другие материалы рубрики

Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер

Техноблог

Можно ли подать в суд на производителя, если его чехол не защитил смартфон?

Обзор Roborock S6 MaxV: мощный робот-пылесос с камерой

Показать еще

Наука

Чудеса адаптации: роботы приспосабливаются, меняя форму и даже походку

Кремний не вечен: новый сплав обещает прорыв

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее
Показать еще
«АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений «АБИ Молл» централизовал управление данными с помощью инновационных ИТ-решений Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию