Пользователи «Ситидрайва» проехали за лето 219 миллионов километров

С июня по сентябрь 2026 г. пользователи в шести городах России совершили почти 7 млн поездок, проехав в общей сложности 219 млн км. Среднее время одной поездки по всем городам присутствия увеличилось на 15% и составило 78 минут. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

В Санкт-Петербурге зафиксирован самый заметный рост: количество поездок увеличилось на 15% год к году. В Москве число поездок осталось на уровне прошлого года, однако среднее время аренды выросло на 10%. В южных городах пользователи проводили в машинах больше всего времени. В Краснодаре среднее время поездки выросло на 10%, а в Сочи этот показатель вырос на 15%.

Одним из основных факторов роста в Краснодаре летом 2026 г. стало возобновление работы международного аэропорта осенью 2025 г. Это привело к увеличению туристического потока в Южный регион и стимулировало экономическую активность местного туристического кластера.

Вечерний час пик с 18:00 до 19:00 стал универсальным временем для старта поездки во всех городах, за исключением Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, где пользователи массово выезжают с 18:00 до 20:00. Самым популярным днем для начала аренды в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде стала пятница. В Москве, Краснодаре и Сочи пользователи чаще выезжали в субботу, в Сочи также лидирует воскресенье. Самым востребованным тарифом остался поминутный тариф: его выбирали 71% водителей в Петербурге, 72% в Москве, 69% в Краснодаре, 73% в Сочи, 70% в Екатеринбурге и 74% в Нижнем Новгороде.

Больше всего пользователи выбирали для поездок модели комфорт-класса: Coolray (BelGee), Changan CS35 PLUS, Nissan Qashqai, Haval Jolion Elite, Haval H3 и Chery Tiggo 7 Pro. Зафиксированы два длинных маршрута. В Москве поездка длилась 167 часов, в Санкт-Петербурге самый длинный маршрут занял 168 часов, а в Сочи самая длинная поездка продлилась 163 часа.

«Наша задача — помогать пользователям решать транспортные задачи в городе и за его пределами. Для этого мы адаптируем процессы под условия каждого города присутствия. Цифры показывают, что пользователи стали чаще выбирать каршеринг и проводить в поездках больше времени. Это связано как с оптимизацией услуг и доступностью автомобилей, так и с поддержанием парка в заправленном состоянии в период трудностей с топливом, а также с предоставлением бесплатной парковки, как в Санкт-Петербурге», — сказал Василий Мельников, PR-директор «Ситидрайва».

Сравнение с сентябрем прошлого года показало разнонаправленную динамику в регионах. В Санкт-Петербурге сентябрьский спрос вырос на 8% год к году. В Москве количество поездок осталось на уровне прошлого года. В Краснодаре число поездок увеличилось на 7% по сравнению с сентябрем 2025 года. В Сочи зафиксирован рост на 9% год к году. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде количество поездок в сентябре не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом среднее время аренды в сентябре показало тенденцию к дальнейшему росту, закрепляя тренд на долгие поездки, начавшийся летом.