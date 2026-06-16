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СЗАО «Белджи» и холдинг «Горизонт» запускают проект по локализации производства автомобильной электроники

СЗАО «Белджи» и холдинг «Горизонт», являющийся производителем потребительской электроники, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие кооперации в сфере локализации производства автомобильных мультимедийных систем, которые планируется устанавливать на автомобили бренда Belgee. Об этом CNews сообщили представители СЗАО «Белджи».

Первой моделью для оборудования новой электроникой намечен новый компактный городской кроссовер Belgee X50+, появившийся в российских дилерских центрах марки в начале апреля 2026 г.

На мощностях холдинга «Горизонт» уже в ближайшее время будет налажено изготовление ключевых элементов цифровой автомобильной архитектуры: панелей приборов, мультимедийных дисплеев и блоков управления. Выход на серийное производство намечен на начало 2027 г.

«Подписание данного соглашения является важным этапом развития промышленной кооперации и направлено на поэтапное увеличение уровня локализации автомобильных компонентов. Мы рассматриваем этот проект как вклад в развитие компетенций в сфере современной электронной продукции и укрепление потенциала отрасли», — отметил генеральный директор холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

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Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

Уже сейчас на мощностях СЗАО «Белджи», а также на предприятиях-партнерах, расположенных в Белоруссии и России, налажен выпуск таких автокомпонентов, как аккумуляторные батареи, элементы шумоизоляции передних крыльев, стекла, органайзер для инструментов, штатные устройства вызова экстренных служб, передние и задние бамперы, колесные диски и шины. Кроме того, в мае 2026 г. на заводе стартовало строительство современного цеха штамповки, где планируется выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, включая передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты и крыши.

В настоящее время бренд Belgee представлен в России тремя моделями, каждая из которых изготавливается на заводе СЗАО «Белджи». Это компактный городской кроссовер X50+, универсальный среднеразмерный кроссовер X70, а также городской седан S50.

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