Ozon запускает продажу автомобилей Geely и Belgee

Маркетплейс расширяет категорию «Транспортные средства» — теперь на площадке можно приобрести автомобили Geely и Belgee от официальных дилеров. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Чтобы купить автомобиль на Ozon, достаточно выбрать понравившуюся модель и перейти к оформлению заказа. Все авто на витрине — в наличии у продавца, а в карточке он указывает фиксированную цену машины, которая не изменится после внесения оплаты. Благодаря этому покупатель может сравнить стоимость разных моделей и комплектаций и принять решение о покупке.

Выбранный автомобиль доставят покупателю домой или другое согласованное место в зоне доставки — это сэкономит время на поездке в салон. Ozon выступает гарантом сделки: если клиент передумает покупать автомобиль после осмотра, он всегда может отказаться, а маркетплейс вернет ему деньги. Автомобили Geely и Belgee могут заказать на Ozon жители 40 регионов России в Центре, Поволжье, на Северо-Западе и Урале. Зона доставки будет расширяться.

Ozon сотрудничает с официальными дилерами автомобилей Geely и Belgee. На все авто действует гарантия дилера сроком на 5 лет или до достижения 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Автомобили брендов Geely и Belgee уже можно найти в разделе «Транспортные средства». На маркетплейсе представлены как кроссоверы Geely Coolray, Geely Cityray, Geely Atlas, Geely Monjaro, Geely Okavango, так и седаны Geely Emgrand и Geely Preface, а также кроссоверы X50 и X70 от бренда Belgee.

«В 2023 г. мы первыми начали продавать автомобили на маркетплейсе и стали трендсеттерами — сейчас пользователи уже привыкли покупать на Ozon даже такие технически сложные товары как машины. Интересно, что в этом году регионы опережают столицу по темпам роста спроса — абсолютным лидером стало Поволжье. Например, в Татарстане количество заказанных авто увеличилось в 13 раз, а в Нижегородской области — в девять. В Центре и на Урале количество покупок выросло в восемь раз, в регионах Юга — в семь. Старт продаж популярных автобрендов Geely и Belgee позволит нам расширить ассортимент и даст нашим покупателям еще больше выбора», — сказал Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

Автомобиль на Ozon можно купить только по предоплате. Сейчас на онлайн-витрине доступны 2,5 тыс. карточек авто — за последние полгода ассортимент категории вырос в четыре раза.