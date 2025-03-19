Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171307
ИКТ 13342
Организации 10466
Ведомства 1452
Ассоциации 979
Технологии 3406
Системы 25265
Персоны 73433
География 2774
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2593
Мероприятия 846

Geely Haoyue Geely Okavango


19.03.2025 Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries 1
09.02.2024 «Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Geely Haoyue и организации, системы, технологии, персоны:

Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
HONGQI - Хончи 4 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
Seres Group - AITO SERES 3 1
Nissan Terrano - внедорожник 2 1
Hyundai Palisade 2 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 509 1
Россия - ЦФО - Брянская область 358 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 592 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 730 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 805 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1252 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 862 1
Россия - СФО - Иркутская область 1123 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 674 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 717 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1407 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 563 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 553 1
Россия - СФО - Омская область 683 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 1
Россия - ПФО - Самарская область 1339 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1131 1
Россия - УФО - Свердловская область 1534 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5220 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще