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Geely Haoyue Geely Okavango
|19.03.2025
|Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries 1
|09.02.2024
|«Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 1
Geely Haoyue и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 686 1
|Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
|HONGQI - Хончи 4 1
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
|Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 152 1
|Seres Group - AITO SERES 3 1
|Nissan Terrano - внедорожник 2 1
|Hyundai Palisade 2 1
|АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
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