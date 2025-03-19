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Автомобили Geely теперь доступны для приобретения онлайн на маркетплейсе Wildberries

Компания Geely объявляет о том, что автомобили бренда теперь можно приобрести онлайн. Модели Geely доступны для заказа на Wildberries — крупнейшем маркетплейсе страны. Это означает, что стать владельцем современного, технологичного и комфортного автомобиля Geely теперь можно быстро и выгодно. Об этом CNews сообщили представители Geely.

Маркетплейс Wildberries предлагает совершить покупку буквально в несколько кликов, выбрав нужную модель, цвет и комплектацию. Сделка отличается максимальной прозрачностью и безопасностью. После оплаты выбранный автомобиль Geely в заранее оговоренные сроки будет доставлен в ближайший дилерский центр бренда или, по согласованию с клиентом, отправится прямо по указанному им адресу.

Процедура значительно экономит время, поскольку нет необходимости в посещении автосалона с целью оформления сделки. Все модели Geely, представленные на цифровой витрине Wildberries, гарантированно есть в наличии. Более того, клиент может рассчитывать на выгодную покупку без дополнительных условий.

Данная опция подойдет для тех, кто привык к современному ритму жизни и предпочитает приобретать товары не выходя из дома или офиса. Покупка осуществляется путем 100% предоплаты банковской картой, привязанной к профилю пользователя на Wildberries.

В широкой модельной линейке Geely каждый сможет найти для себя тот автомобиль, который будет отвечать индивидуальным запросам и предпочтениям. В настоящее время модельный ряд Geely представлен флагманским кроссовером Geely Monjaro, молодежным кроссовером Geely Coolray, городским кроссовером Geely Cityray, ультрасовременным кроссовером Geely Atlas, вместительным семиместным кроссовером Geely Okavango, практичным компактным седаном Geely Emgrand, комфортным бизнес-седаном Geely Preface и инновационным электрическим кроссовером Geely EX5.

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