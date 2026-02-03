Разделы

Система управления производственными операциями mQPS вошла в Единый реестр российского ПО

Продукт «ТЭП:mQРS» от Prof-IT Group включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения. Программное решение, как и все компоненты Prof-IT MES: оперативное управление производством, разработаны на платформе «1С: Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

mQPS — система контроля технологического процесса. Модуль оперативного управления исполнением производственных операций на местах предназначен для предприятий, где важен контроль технологической дисциплины в реальном времени. Решение применяется в условиях, когда производственный ритм позволяет детально отслеживать ход операций, управлять технологией непосредственно в цехе и обеспечивать персонал актуальными рабочими инструкциями.

С помощью «ТЭП:mQРS» производство получает актуальный комплект технологической документации, информацию о требуемой оснастке, инструментах и комплектующих для правильного выполнения и операций. Функционал mQPS позволяет распределять операции по рабочим постам для балансировки загрузки под единый темп производства и контролирует доведение инструкций и изменений в технологическом процессе до конкретных исполнителей.

На уровне производственной линии система обеспечивает операторов всей необходимой информацией, тем самым реализуя поддержку корректного исполнения технологического процесса, взаимодействие с оборудованием, контроль фактического времени операции и факте ее успешного выполнения. В результате mQPS повышает производственную дисциплину, снижает риски отклонений от технологии и помогает удерживать стабильное качество выпускаемой продукции.

Внесение в реестр подтверждает, что ТЭП:mQРS полностью разработан в России и соответствует установленным требованиям по технологической независимости самого продукта.

«Вхождение «ТЭП:mQРS» в реестр подтвердило, что решение отвечает требованиям технологической самостоятельности и имеет понятное, прозрачное происхождение. Для компании же это открывает новые возможности для развития на рынке и позволяет предлагать промышленным предприятиям полноценный отечественный инструмент управления производством и качеством, рассчитанный на реальные производственные задачи и долгосрочное использование», — сказал Федор Ложкин, руководитель по продуктам Prof-IT Group.

mQPS является частью отечественной комплексной платформы для управления производством и качеством Prof-IT MES. Система разработана специально для автопрома. В числе предприятий, выбравших платформу АЗ «Урал», МАЗ «Москвич», «ПСМА Рус» («Автомобильные технологии»), Belgee, «СарыаркаАвтоПром», «Соллерс», УАЗ и ЗМЗ. Применение платформы уже поддерживает бесперебойный выпуск более 450 тыс. единиц техники ежегодно.

