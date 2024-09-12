Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва»

С 12 сентября 2024 г. жители Екатеринбурга смогут арендовать автомобили «Яндекс Драйва» — как на короткий, так и на длительный срок по подписке. Первый вариант подойдет для поездок на работу или за город на выходные. Второй — для тех, кто хочет взять машину надолго — от недели до нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Специально для столицы Урала сервис привез новые кроссоверы Belgee X50 2024 года выпуска. Ездить на них могут жители города старше 21 года со стажем вождения не менее двух лет. Арендовать авто можно по трем тарифам: «Минуты» для поездок по городу с несколькими остановками, «Фикс» для простого маршрута по точному адресу (например, от работы до дома) и «Часы и дни» — когда автомобиль нужно взять на более долгий срок, например, на выходные.

Для длительной аренды доступно больше пять моделей — Haval Jolion и F7X, Belgee X50, Changan Alsvin и Chery Tiggo 4. Машины ездят по городу без оклейки, а техобслуживание, подгон машины и шиномонтаж сервис берет на себя. Раньше долгосрочная аренда в «Драйве» была доступна только в Москве и Петербурге.

В честь запуска каршеринг также дарит скидку 50% на первые три поездки с промокодом URAL. А для частых поездок можно оформить подписку на «Клуб Драйва» — она дает регулярную скидку в 20% на аренду, увеличенное время бесплатного ожидания и дополнительные минуты на осмотр машины.