Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва»

С 12 сентября 2024 г. жители Екатеринбурга смогут арендовать автомобили «Яндекс Драйва» — как на короткий, так и на длительный срок по подписке. Первый вариант подойдет для поездок на работу или за город на выходные. Второй — для тех, кто хочет взять машину надолго — от недели до нескольких месяцев. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Специально для столицы Урала сервис привез новые кроссоверы Belgee X50 2024 года выпуска. Ездить на них могут жители города старше 21 года со стажем вождения не менее двух лет. Арендовать авто можно по трем тарифам: «Минуты» для поездок по городу с несколькими остановками, «Фикс» для простого маршрута по точному адресу (например, от работы до дома) и «Часы и дни» — когда автомобиль нужно взять на более долгий срок, например, на выходные.

3.jpg

Яндекс Драйв
Екатеринбуржцам стали доступны каршеринговые авто «Яндекс Драйва»
Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!
Импортонезависимость

Для длительной аренды доступно больше пять моделей — Haval Jolion и F7X, Belgee X50, Changan Alsvin и Chery Tiggo 4. Машины ездят по городу без оклейки, а техобслуживание, подгон машины и шиномонтаж сервис берет на себя. Раньше долгосрочная аренда в «Драйве» была доступна только в Москве и Петербурге.

В честь запуска каршеринг также дарит скидку 50% на первые три поездки с промокодом URAL. А для частых поездок можно оформить подписку на «Клуб Драйва» — она дает регулярную скидку в 20% на аренду, увеличенное время бесплатного ожидания и дополнительные минуты на осмотр машины.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Уязвимости в библиотеке для обработки JPEG ставят под удар большинство серверов

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Власти России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данных

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Имущество создателя Chronopay пущено с молотка

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/