На заводе СЗАО «Белджи» завершилась масштабная модернизация производства

Бренд Belgee сообщил о завершении модернизации на белорусском заводе СЗАО «Белджи», расположенном в Минской области. Изменения в первую очередь затронули цеха сварки и окраски кузовов. Помимо наращивания уровня локализации производства, улучшения были направлены на повышение качества продукции, значительное увеличение производственных мощностей для удовлетворения растущего спроса, а также внедрение современных технологий для эффективности и экологичности производства. Об этом CNews сообщили представители Belgee.

В частности, в цехах сварки появились дополнительные посты и оборудование. На новом участке сварки шпилек за производственные процессы отвечает пара подвесных клещей для контактной точечной сварки, а на участке сварки моторного отсека внедрено двадцать аналогичных аппаратов — в общей сложности организовано пять постов, на каждом из которых насчитывается по четыре единицы оборудования.

Кроме того, в цехах сварки появились две новые станции для приварки шпилек перегородки моторного отсека, было модернизировано действующее оборудование для сварки пола, а также добавлен пост автоматизированной лазерной сварки крыши с закрытой камерой и системой очистки воздуха. Количество ручных процессов было уменьшено, в том числе благодаря двум новым роботам, предназначенным для сварки моторного отсека с полом.

Что касается цеха окраски, то здесь также произошло смещение в сторону автоматизации процессов. В ходе модернизации были добавлены четыре новых робота для нанесения грунта, внедрены четыре окрасочных робота для окраски проемов и шесть роботов для открывания и закрывания дверей, крышек багажника и капота. Помимо этого, цех теперь оборудован линией из четырех роботов для нанесения лака и пятью роботами, отвечающими за открывание и закрывание дверей.

Часть процедур, которые раньше выполнялись вручную, теперь переведены в полностью роботизированный режим: два робота задействованы для нанесения герметика на пороги, четыре робота добавлены для нанесения антигравийного покрытия, а еще четыре робота выполняют задачи по герметизации сварных швов. В связи с автоматизацией ручного нанесения лакокрасочного покрытия и антигравийного состава на днище автомобиля был полностью исключен фактор человеческой ошибки при выполнении этих операций.

До июня 2025 г. цех окраски на заводе СЗАО «Белджи» насчитывал 10 роботизированных систем. После модернизации количество роботов было увеличено до 43 единиц. Принятые меры позволили увеличить производство автомобилей с 15 до 30 единиц в час.

На промышленных мощностях в Белоруссии выпускаются два автомобильных бестселлера российского рынка — яркий городской кроссовер B-SUV сегмента Belgee X50 и универсальный среднеразмерный кроссовер Belgee X70. За два года общий объем продукции, выпущенной СЗАО «Белджи», превысил 100 тыс. автомобилей, а уровень локализации постоянно растет. На текущий момент в Белоруссии и России налажен выпуск таких автокомпонентов, как аккумуляторные батареи, элементы шумоизоляции передних крыльев, стекла, органайзер для инструментов, штатные устройства вызова экстренных служб, передние и задние бамперы, колесные диски и шины.