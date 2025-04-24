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Индексная книга (каталог) CNews*
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Северсталь ПАО Северсталь Менеджмент

Северсталь ПАО - Северсталь Менеджмент

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.04.2025 19 мая, в штаб-квартире Т-Банка в Москве состоится T-Observability Day — ежегодная конференция о наблюдаемости, операционной устойчивости и эффективности бизнеса в России 1
20.02.2021 Как ИТ-департаменты на самом деле влияют на цифровую трансформацию 1
01.10.2018 IoT World Summit Russia 1
17.09.2018 «Северсталь» и SAP создали прототип системы управления энергоэффективностью 2
10.05.2018 УЦСБ внедрила защиту АСУ ТП для «Северстали» 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
27.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
19.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
01.02.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
23.01.2018 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
25.12.2017 «ЕвразХолдинг», ОМК, СО ЕЭС, Touch Bank, «Северсталь», «Русагро» на конференции CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
21.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.12.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2018» 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
31.10.2017 12 ярких представителей ИТ-рынка выступят на CNews FORUM 2017 в секции «Безопасность» 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
25.08.2017 «Акулы» российского ИТ-рынка примут участие в CNews FORUM 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
02.08.2017 «Северсталь» создает крупнейшее в российской промышленности гибридное хранилище данных 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
24.05.2017 «Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ 1
21.04.2017 В «Северстали» назначен директор по информационным технологиям 1
14.04.2017 «Норникель» переманил ИТ-директора у «Северстали» 3
10.11.2016 «Северсталь» представила интернет-магазин на платформе SAP Hybris Commerce 1
01.07.2015 На предприятиях «Северстали» завершено внедрение системы «Мотивация персонала» 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 8
SAP SE 5601 7
SAP CIS - САП СНГ 868 5
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 62 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 4
Citrix Systems 868 4
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 3
9594 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 3
Spinnaker Support - Спинекер Сапорт - Спиннэкерсаппорт раша 7 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
Бакка Софт - Bacca 15 2
DataCore Software 31 1
Moxa - Моха 34 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 84 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 15 1
Ростех - КРЭТ - РПЗ - Раменский приборостроительный завод 9 1
ИнфоПро ГК - InfoPro 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 1
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 27 1
Интерсвязь 28 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Nord Clan - Норд Клан 29 1
Gradient Kilby - Градиент Килби 2 1
Virsign - Вирсайн Инновации 9 1
Роботизированные Транспортные Системы 2 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Lenovo Group 2447 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 13
Почта России ПАО 2370 12
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Adidas - Адидас 170 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
AstraZeneca - АстраЗенека 64 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 6
Локотех - Локомотивные технологии 70 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 5
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 4
Альфа-Банк 1979 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 8
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 45 3
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
1С:ERP Управление предприятием 841 2
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
SAP Центр цифрового лидерства 15 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:Корпорация 57 1
Цифровой инспектор 10 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
Совкомбанк - ЧатБанк - Сова Корпоративный чат-бот 6 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Метасфера 3 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Azure 1526 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Office 365 1042 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 1
Дунаев Сергей 63 23
Воронин Петр 37 13
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
Чаркин Евгений 317 10
Чернов Антон 23 9
Казарцев Алексей 27 9
Алтухов Дмитрий 47 9
Шакманас Алгирдас 40 9
Секликов Юрий 29 9
Натрусов Артем 313 9
Гимранов Ринат 126 9
Алексин Михаил 18 8
Спиридонов Александр 49 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
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Беляев Владислав 104 8
Рахтеенко Владимир 42 8
Митенков Алексей 20 7
Емельченков Сергей 141 7
Самородов Александр 14 6
Пшиченко Дмитрий 49 6
Гребельный Антон 21 6
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Шумков Александр 7 5
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Августон Иван 15 4
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Емельченко Сергей 4 4
Талонов Максим 5 4
Палей Лев 58 4
Халяпин Сергей 96 4
Иванов Георгий 18 4
Ревяшко Андрей 20 4
Тарасов Александр 12 3
Кошкин Андрей 21 3
Абдуллин Алик 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
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Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Украина 7928 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
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Аренда 2687 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Аудит - аудиторский услуги 1265 1
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HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 643 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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