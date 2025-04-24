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Северсталь ПАО Северсталь Менеджмент
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 34
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Дунаев Сергей 63 23
|Воронин Петр 37 13
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 11
|Чаркин Евгений 317 10
|Чернов Антон 23 9
|Казарцев Алексей 27 9
|Алтухов Дмитрий 47 9
|Шакманас Алгирдас 40 9
|Секликов Юрий 29 9
|Натрусов Артем 313 9
|Гимранов Ринат 126 9
|Алексин Михаил 18 8
|Спиридонов Александр 49 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 8
|Алифанов Кирилл 84 8
|Лигачев Глеб 120 8
|Беляев Владислав 104 8
|Рахтеенко Владимир 42 8
|Митенков Алексей 20 7
|Емельченков Сергей 141 7
|Самородов Александр 14 6
|Пшиченко Дмитрий 49 6
|Гребельный Антон 21 6
|Смирнова-Крелль Оксана 52 5
|Шумков Александр 7 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Чамара Денис 59 5
|Платонов Михаил 42 5
|Волков Никита 80 5
|Августон Иван 15 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Емельченко Сергей 4 4
|Талонов Максим 5 4
|Палей Лев 58 4
|Халяпин Сергей 96 4
|Иванов Георгий 18 4
|Ревяшко Андрей 20 4
|Тарасов Александр 12 3
|Кошкин Андрей 21 3
|Абдуллин Алик 6 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Ведомости 1466 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|Forrester Consulting 26 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.