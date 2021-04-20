Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU интегрировал в Личный кабинет Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматических рекламных кампаний на площадках Яндекса. Так REG.RU расширяет инструментарий для развития бизнеса в рамках своей экосистемы.

Перейти к сервису Яндекс.Бизнес можно через виджет прямо в Личном кабинете REG.RU из карточек услуг доменов, хостинга или REG.Site, и далее — приступить к настройке.

Запустить кампанию в Яндекс.Бизнесе просто. Пользователь заполняет карточку организации, указывает ключевые данные о своём бизнесе (адрес, контакты, фотографии, товары и услуги, акции, ссылки на сайт либо соцсети) и оплачивает рекламную подписку Яндекс.Бизнеса. Дальше на основе информации алгоритм автоматически создаст объявления и определит площадки, где есть релевантная целевая аудитория. Это может быть поисковая выдача Яндекса, Дзен, сайты партнёров рекламной сети Яндекс.

Затем алгоритмы будут приводить потенциальных клиентов на площадку бизнеса, постоянно отслеживая эффективность, корректируя распределение бюджета. Итог работы можно будет увидеть в специальных отчётах раздела «Статистика», а дополнительную аналитику настроить самостоятельно в Яндекс.Метрике.

Каждый клиент REG.RU может воспользоваться промокодом на 5000 рублей при оплате Рекламной подписки от Яндекс.Бизнеса на сумму от 10000 рублей.

«Инструментарий для создания и развития бизнеса в REG.RU регулярно пополняется новыми решениями. Рекламная подписка Яндекс.Бизнеса — сервис для продвижения бизнеса, который экономит драгоценное для предпринимателя время. Понадобится около получаса для заполнения карточки. А дальше алгоритмы всё сделают сами. Уже более 30 тысяч бизнесов ежемесячно пользуются сервисом, и теперь клиенты REG.RU могут присоединиться к ним и оптимизировать работу над своими проектами», — комментирует Михаил Мирзаев, менеджер по продукту хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ. Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Яндекс.Бизнес — новый сервис для предпринимателей, который помогает привлекать клиентов и упрощает размещение рекламы в интернете.

Сервис позволяет оформить Рекламную подписку и без специальных знаний запустить рекламную кампанию на площадках Яндекса — в Поиске, Картах, Услугах, Дзене, а также на более чем 40000 сайтов Рекламной сети.

Рекламная подписка на Яндексе поможет небольшим бизнесам в сфере услуг и торговли получать реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи.

Яндекс.Бизнес помогает малый предпринимателям автоматизировать процессы: настроить онлайн-запись, вести и сегментировать клиентскую базу.