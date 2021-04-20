Спецпроекты

Ещё больше инструментов для бизнеса: REG.RU интегрировал Яндекс.Бизнес в Личный кабинет

Интернет Интернет-реклама Хостинг и домены

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU интегрировал в Личный кабинет Яндекс.Бизнес — простой и удобный сервис для автоматических рекламных кампаний на площадках Яндекса. Так REG.RU расширяет инструментарий для развития бизнеса в рамках своей экосистемы.

Перейти к сервису Яндекс.Бизнес можно через виджет прямо в Личном кабинете REG.RU из карточек услуг доменов, хостинга или REG.Site, и далее — приступить к настройке.

Запустить кампанию в Яндекс.Бизнесе просто. Пользователь заполняет карточку организации, указывает ключевые данные о своём бизнесе (адрес, контакты, фотографии, товары и услуги, акции, ссылки на сайт либо соцсети) и оплачивает рекламную подписку Яндекс.Бизнеса. Дальше на основе информации алгоритм автоматически создаст объявления и определит площадки, где есть релевантная целевая аудитория. Это может быть поисковая выдача Яндекса, Дзен, сайты партнёров рекламной сети Яндекс.

Затем алгоритмы будут приводить потенциальных клиентов на площадку бизнеса, постоянно отслеживая эффективность, корректируя распределение бюджета. Итог работы можно будет увидеть в специальных отчётах раздела «Статистика», а дополнительную аналитику настроить самостоятельно в Яндекс.Метрике.

Каждый клиент REG.RU может воспользоваться промокодом на 5000 рублей при оплате Рекламной подписки от Яндекс.Бизнеса на сумму от 10000 рублей.

«Инструментарий для создания и развития бизнеса в REG.RU регулярно пополняется новыми решениями. Рекламная подписка Яндекс.Бизнеса — сервис для продвижения бизнеса, который экономит драгоценное для предпринимателя время. Понадобится около получаса для заполнения карточки. А дальше алгоритмы всё сделают сами. Уже более 30 тысяч бизнесов ежемесячно пользуются сервисом, и теперь клиенты REG.RU могут присоединиться к ним и оптимизировать работу над своими проектами», — комментирует Михаил Мирзаев, менеджер по продукту хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ. Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

Яндекс.Бизнес — новый сервис для предпринимателей, который помогает привлекать клиентов и упрощает размещение рекламы в интернете.

Сервис позволяет оформить Рекламную подписку и без специальных знаний запустить рекламную кампанию на площадках Яндекса — в Поиске, Картах, Услугах, Дзене, а также на более чем 40000 сайтов Рекламной сети.

Рекламная подписка на Яндексе поможет небольшим бизнесам в сфере услуг и торговли получать реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи.

Яндекс.Бизнес помогает малый предпринимателям автоматизировать процессы: настроить онлайн-запись, вести и сегментировать клиентскую базу.

Другие материалы рубрики

Загадочные хакеры много лет использовали для кибератак европейское ПО мониторинга ИТ-инфраструктуры

Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа

Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров

Впервые российский хостинг-провайдер оштрафован за то, чего он не делал. Виновата свинка Пеппа

Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов

Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло?

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Техноблог

Сможет ли Li-Fi заменить Wi-Fi?

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных