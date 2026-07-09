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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зеленов Сергей

СОБЫТИЯ


09.07.2026 «Антиплагиат» стал умнее 1
05.07.2024 Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль 1
30.05.2024 «Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии 1
17.05.2024 VK запустила «Добрый календарь» 1
09.04.2024 «Календарь Mail.ru» представил новые функции: создание заметок ко встречам и управление настройками приватности 1
15.02.2024 «Календарь Mail.ru» интегрировался с сервисом «МедТочка» 1
29.11.2023 Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления 1
02.11.2023 «Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1
25.10.2023 «Почта Mail.ru» реализовала новую функциональность «Календаря» 1
06.07.2023 Новые возможности «Календаря» в «Почте Mail.ru» 1
31.05.2023 «Почта Mail.ru» представила новый сервис «Заметки» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Зеленов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3593 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4901 5
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
Почта России ПАО 2352 3
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Оповещение и уведомление - Notification 5830 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21909 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2092 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27218 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2221 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2787 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6382 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1157 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1117 1
Онлайн-запись 58 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8552 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12836 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8457 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11717 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4741 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35865 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26584 1
VK - Mail.Ru Почта 415 9
VK - Mail.ru Календарь 16 5
VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
Apple iOS 8546 1
Google Android 15176 1
ПроДокторов - МедРокет - МедТочка 1 1
Людомирова Полина 1 1
Балакин Денис 2 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8853 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 299 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 821 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
VK - Mail.ru Hi-tech 56 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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