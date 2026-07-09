Индексная книга (каталог) CNews*
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Зеленов Сергей
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
|«Антиплагиат» стал умнее 1
|05.07.2024
|Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль 1
|30.05.2024
|«Заметки Mail.ru» вышли из бета-версии 1
|17.05.2024
|VK запустила «Добрый календарь» 1
|09.04.2024
|«Календарь Mail.ru» представил новые функции: создание заметок ко встречам и управление настройками приватности 1
|15.02.2024
|«Календарь Mail.ru» интегрировался с сервисом «МедТочка» 1
|29.11.2023
|Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления 1
|02.11.2023
|«Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1
|25.10.2023
|«Почта Mail.ru» реализовала новую функциональность «Календаря» 1
|06.07.2023
|Новые возможности «Календаря» в «Почте Mail.ru» 1
|31.05.2023
|«Почта Mail.ru» представила новый сервис «Заметки» 1
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Зеленов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.Ru Почта 415 9
|VK - Mail.ru Календарь 16 5
|VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
|Apple iOS 8546 1
|Google Android 15176 1
|ПроДокторов - МедРокет - МедТочка 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456048, в очереди разбора - 727694.
Создано именных указателей - 197483.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.