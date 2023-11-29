Заметки в «Почте Mail.ru» получили важные обновления

«Почта Mail.ru» обновила сервис «Заметки». Пользователям стали доступны закрепление заметок, поиск, а также совместный доступ и темная тема. Также появилась возможность быстро перейти в сервис из виджета и работать с заметками прямо в «Почте», не отвлекаясь от писем и не переключаясь между вкладками. Об этом CNews сообщили представители VK.

Теперь новые функциональности «Заметок» также стали доступны в мобильном приложении. Написать и отправить необходимое можно прямо со смартфона.

Кроме базовых пользовательских функциональностей стала доступна персонализация — окрашивания заметки цветом и форматирование шрифта. Текстовый документ можно иллюстрировать различными изображениями, а также прикрепить необходимые пользователю файлы. Помимо этого, сервис позволяет делиться важными записями с близкими по ссылке для совместного чтения.

Быстрое и удобное сохранение текста входящих писем в заметки позволит сэкономить время и повысит продуктивность. Для создания чек-листов предусмотрена возможность нумерованных или маркированных списков — с ними можно оформить список предстоящих дел или виш-лист.

«С момента запуска сервиса «Заметки» у пользователей значительно расширился пул возможностей. В этом нам помогли их многочисленные отзывы и конструктивная обратная связь. Многие по достоинству оценили обновления сервиса. В ближайшее время мы представим еще больше функциональностей, чтобы сделать жизнь пользователей удобнее, а рабочие будни продуктивнее», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления Mail.ru.