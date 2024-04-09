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«Календарь Mail.ru» представил новые функции: создание заметок ко встречам и управление настройками приватности

Теперь в «Календаре Mail.ru» можно создавать заметки как заранее, так и прямо во время встречи, а также скрывать все свои события и устанавливать запрет на добавление новых участников в них. Это поможет пользователям всегда иметь доступ к необходимой информации и легко управлять своим расписанием. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция также позволяет создавать заметки ко встрече с настройками приватности для тех, кто в ней участвует. Помимо этого, организатор встречи сможет управлять совместным редактированием, предоставляя возможность только чтения или полного доступа.

При создании заметки ко встрече пользователю будет предложен готовый шаблон, где необходимо будет заполнить только пустые поля.

Кроме того, пользователям «Календаря» стала доступна возможность скрыть свои события в расписании. Это поможет найти удобный для всех участников слот, не отвлекаясь на лишние детали.

«Интеграция «Заметок Mail.ru» в «Календарь» — ключ к повышенной продуктивности и более организованному распорядку дня. Теперь, объединяя события и важные записи в одном месте, мы помогаем пользователям выполнить как можно больше запланированного, не теряя времени на переключение между сервисами», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почты Mail.ru».

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