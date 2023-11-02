Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО
|

«Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients

«Календарь Mail.ru» и платформа автоматизации для бизнеса в сфере услуг Yclients реализовали возможность автоматического создания события через онлайн-запись Yclients или приложение Yplaces. Теперь пользователи могут добавить напоминание о предстоящим визите в салон красоты, фитнес-клуб или развивающих занятий для детей в свой «Календарь Mail.ru» с помощью одной кнопки.

Весь процесс займет всего несколько секунд. Пользователям больше не придется тратить время на повторный ввод информации в личный календарь. Это поможет максимально эффективно планировать время и избегать непредвиденных ситуаций при загруженном расписании.

Данная возможность доступна всем пользователям при записи через Yclients или при повторной записи в Yplaces. Интеграция позволит избавить пользователей от лишних звонков и переписок, а также организовать свой распорядок дня.

«‎В 2023 г. мы активно развивали «Календарь», сделали его удобнее. Нам важно чтобы наш инструмент планирования был у пользователя всегда под рукой. Один из способов достижения этой цели — работа с партнерами, такими как Yclients. Благодаря нашей совместной работе пользователю станет проще записываться на различные услуги и не пропустить свою запись», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

«В 2023 г. мы запустили приложение Yplaces — с его помощью можно повторять все свои записи в два клика и записываться на любые услуги в рамках единого окна. Нам важно, чтобы процесс записи был удобен каждому нашему пользователю, поэтому мы регулярно проводим исследования и дорабатываем продукт с точки зрения удобства для конечного пользователя. Партнерство с «Календарем Mail.ru» — еще один шаг в этом направлении», — сказал Денис Балакин, руководитель отдела по работе с партнерами Yclients.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российским хакерам дали по шесть лет тюрьмы за кражу 16 миллионов с помощью поддельных бухгалтерских сайтов

Китайцы освоили новый способ тайной атаки на ОС Linux

Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей

WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber

В «Моем офисе» появилась редкая функция с механизмом как у GMail

Google кардинально переделала свою фирменную ОС и вырезала из нее главный компонент

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще