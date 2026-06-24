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Индексная книга (каталог) CNews*
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Балакин Денис

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Yclients и iBT.ru упростили закупку профессиональной косметики для салонов красоты 1
02.11.2023 «Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Балакин Денис и организации, системы, технологии, персоны:

VK - YClients - УайКлаентс 67 2
VK - Mail.ru Group 3588 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4854 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3132 1
Онлайн-запись 57 1
VK - Mail.Ru Почта 413 1
VK - Mail.ru Календарь 16 1
Сахно Дмитрий 6 1
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Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 817 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 260 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452259, в очереди разбора - 728134.
Создано именных указателей - 196621.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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