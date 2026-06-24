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Балакин Денис
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
|Yclients и iBT.ru упростили закупку профессиональной косметики для салонов красоты 1
|02.11.2023
|«Календарь Mail.ru» интегрирован с платформой автоматизации Yclients 1
Балакин Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 1
|Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3132 1
|Онлайн-запись 57 1
|Сахно Дмитрий 6 1
|Зеленов Сергей 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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