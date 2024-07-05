Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль

В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция способна сократить выбранный пользователем отрывок. Для этого необходимо выделить нужную часть текста и нажать кнопку «Сократить». Доступно сокращение как части, так и всей заметки сразу, при этом исходный вариант будет сохранен, а новая версия текста отобразится в отдельном окне.

Также станет доступна возможность переписать текст и вставить его в другой фрагмент исходной версии текста.

«Новая функция на основе ИИ значительно упростит работу с большими текстами и поможет нашим пользователям концентрироваться на важном. Сокращение времени взаимодействия с текстом, а также его качественный пересказ — это то, что диктует сегодняшнее время и быстрый темп жизни. Наша задача — соответствовать и предвосхищать потребности пользователей», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления почты Mail.ru.