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Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль

В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция способна сократить выбранный пользователем отрывок. Для этого необходимо выделить нужную часть текста и нажать кнопку «Сократить». Доступно сокращение как части, так и всей заметки сразу, при этом исходный вариант будет сохранен, а новая версия текста отобразится в отдельном окне.

Также станет доступна возможность переписать текст и вставить его в другой фрагмент исходной версии текста.

«Новая функция на основе ИИ значительно упростит работу с большими текстами и поможет нашим пользователям концентрироваться на важном. Сокращение времени взаимодействия с текстом, а также его качественный пересказ — это то, что диктует сегодняшнее время и быстрый темп жизни. Наша задача — соответствовать и предвосхищать потребности пользователей», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления почты Mail.ru.

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