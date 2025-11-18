«ЭлНетМед» определила наиболее востребованные частной медициной цифровые сервисы

Компания «ЭлНетМед», разработчик платформы N3.Health, выяснила, без каких цифровых сервисов не обойтись современной частной клинике. Лидерами стали онлайн-запись, электронный обмен данными с партнерами и личный кабинет для пациента.

Компания провела опрос представителей частной медицины: медицинских работников, собственников, руководителей бизнеса, разработчиков информационных систем, и попросила выбрать пять наиболее нужных цифровых сервисов. В опросе принял участие 121 респондент.

Онлайн-запись обязательна к внедрению по мнению 73% респондентов. На втором месте – электронный обмен данными с партнерами (лаборатории, диагностические центры, клиники, страховые компании), этот вариант выбрали 71% опрошенных. Замыкает тройку личный кабинет пациента – за него проголосовали 59% участников опроса. В топ-5 также вошли электронное подписание документов (52%) и телемедицина (34%).

Сервис онлайн-записи возглавил рейтинг благодаря своему удобству: запись доступна круглосуточно, без лишних звонков и ожиданий, она экономит время бизнеса и клиентов, упрощает организацию работы, повышает лояльность и поток клиентов. При этом, как отмечают в «ЭлНетМед», для организации максимально удобного процесса записи и для пациента, и для администратора клиники критически важна интеграция с медицинской информационной системой, чтобы выбранный день и временной слот бронировался автоматически без дополнительных действий со стороны персонала клиники.

Электронный обмен данными занял второе место как ключевой инструмент для взаимодействия с контрагентами. Такие сервисы обеспечивают безопасные каналы связи, оперативный обмен информацией и доступ к множеству партнеров в рамках одной интеграции, что экономит ресурсы медицинских организаций. К примеру, клиника благодаря таким сервисам может взаимодействовать с лабораториями, диагностическими и референс-центрами на всей территории РФ, другими клиниками, страховыми компаниями и другими партнерами.

Личный кабинет необходим клинике не только как средство для безопасной коммуникации с пациентом, но и как единое пространство, в котором пациенту будет удобно взаимодействовать с медучреждением. Через него можно выгружать медицинские документы, записываться на прием, получать дополнительные услуги: от телемедицинских консультаций до персональных рекомендаций по здоровому образу жизни и так далее.

Электронное подписание документов позволяет легитимно перейти на электронный документооборот в части бухгалтерской и юридической документации, оформляемой на пациента (договоры, планы лечения, акты, информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство и прочее). Это сокращает расходы на бумагу и архивное хранение, а также экономит время пациентов при оформлении документов перед приемом у врача.

Телемедицина с каждым годом набирает популярность и получает более широкое распространение в медицинских учреждениях по всей России. Она значительно повышает доступность медицинской помощи для пациентов, в том числе для маломобильных граждан и жителей отдаленных районов, помогает оптимизировать расписание врачей, проводить удаленный мониторинг пациентов, врачебные консилиумы и получать второе мнение специалистов.

«Цифровые сервисы вносят качественные изменения в работу клиник. Для каждого пациента медицина становится удобнее, доступнее и прозрачнее. Медицинские организации сокращают операционные расходы, минимизируют риски ошибок при оказании услуг и укрепляют доверие к себе со стороны клиентов. В свою очередь врачи освобождаются от рутинных задач, связанных с отчетностью и документацией, а также получают более полную и качественную медицинскую информацию по пациентам», – отметила Дария Вольникова, руководитель отдела продаж «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).