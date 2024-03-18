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Покупатели вторички на «Домклик» могут записаться онлайн на просмотр квартиры или дома

«Домклик» от Сбербанка запустил новую функцию — онлайн-запись на просмотр жилья. Новая услуга удобна и полезна как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей. Причем для всех участников процесса она совершенно бесплатна. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если человек заинтересовался недвижимостью на «Домклик», ему больше не надо звонить или писать продавцу или риелтору. Достаточно просто нажать на кнопку «Записаться на просмотр», выбрать дату, время и отправить заявку. Как только от продавца придет подтверждение, можно приезжать и смотреть. Потенциальный покупатель может оставить одну онлайн-заявку в одном объявлении.

Чтобы услуга заработала, продавцу при размещении объявления на «Домклик» надо включить уведомления в чатах. Тогда ему будут автоматически приходить онлайн-заявки на просмотр квартиры или дома. Благодаря этому продавец сможет сэкономить время, привлечь больше покупателей и выгоднее и быстрее продать жилье.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «"Домклик" "Сбера" первым среди сервисов недвижимости запустил функцию онлайн-записи на просмотр. Сейчас она доступна в объявлениях по продаже вторичного жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В ближайшее время мы планируем внедрить эту услугу на территории всей страны».

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«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. С «Домклик» все участники рынка могут решить свои вопросы с недвижимостью без стресса и с удовольствием, с заботой о каждом клиенте, партнере и сотруднике. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.

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