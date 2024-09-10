«Рег.ру» и YClients заключили соглашение о сотрудничестве

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявляет о начале сотрудничества с одним из ведущих сервисов для автоматизации бизнеса YClients. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

В рамках партнерства в сервисах «Рег.ру» станет доступно решение для автоматизации и управления бизнес-процессами YClients. Решение интегрировано с более 100 инструментами и позволяет подключить различные функции для бизнеса, например, чат-бот, AmoCRM и IP-телефонию. Также пользователи «Рег.ру» смогут в пару кликов разместить сервис онлайн-записи прямо на сайте и 15 других партнерских площадках и гео-платформах.

YClients — это платформа, которая помогает предпринимателям, прежде всего из сферы услуг, увеличивать доход и привлекать новых клиентов. С помощью сервиса владельцы могут управлять бизнес-процессами и подключать цифровые решения: от онлайн-записи и автоматических уведомлений до финтех-сервисов и аналитики. Ежемесячно через YClients совершается свыше 16 млн записей в салоны красоты, медицинские и стоматологические клиники, образовательные центры, спортивные секции. Сегодня сервисом пользуются 45 тыс. российских компаний.

«YClients может адаптироваться к потребностям бизнеса любого масштаба. Продукт эффективен как для крупной сети из десятков филиалов, так и для тех, кто только начинает свой путь. Мы убеждены, что единый стандарт ведения бизнеса, основанный на опыте ведущих компаний в отрасли, даст мощный толчок начинающим предпринимателям. С помощью технологий YClients пользователи Рег.ру смогут эффективнее привлекать клиентов, снизить нагрузку на сотрудников благодаря автоматизации и, как итог, увеличить свою прибыль», − сказал Михаил Орлов, директор по развитию YClients.

«Сотрудничество с YClients позволит нам расширить спектр возможностей для автоматизации бизнес-процессов наших клиентов. Пользователи смогут настроить онлайн-запись, автоматическую рассылку уведомлений, управлять календарем и персоналом, а также получать аналитические отчеты», — отметил Дмитрий Блохин, владелец продукта «Рег.решения» в компании «Рег.ру».

«Рег.ру» с 2020 г. развивает сервисы для продвижения бизнеса в онлайне. На сегодняшний день пользователям доступна онлайн-платформа собственной разработки компании для быстрого запуска сайтов и другие полезные бизнес-сервисы.