«Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация»

Команда «Битрикс24» представила обновление «Гравитация». В его рамках система пополнилась новыми инструментами для бизнеса (в их числе «Коллабы», «Онлайн-запись» и «Доски»), а также получила обновления функций совместной работы, задач, CRM, роботизации и искусственного интеллекта. Новая версия уже доступна в десктопной и мобильной версии продукта. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Коллабы»

«Коллабы» — отдельные пространства для совместной работы с внешними командами, подрядчиками и клиентами внутри «Битрикс24». Сервис упрощает взаимодействие инхаус- и аутсорс-сотрудников. В разделе есть защищенный мессенджер и функция видеозвонков. Здесь же предусмотрен общий доступ ко всем файлам проекта, задачам и общему календарю.

«Онлайн-запись»

«Онлайн-запись» — сервис для бронирования, который позволяет составить расписание занятости специалистов, оборудования и помещений, чтобы выбрать время для встречи, которое будет удобно всем.

Интеграция инструмента с CRM позволяет расширить клиентскую базу и работать с клиентами. Онлайн-запись можно сделать прямо из сделки. Информация о визите и история посещений будут доступны в карточке контакта.

«Доски»

«Битрикс24 Доски» — визуальное пространство для совместной работы над идеями, стратегиями и процессами. В разделе доступно более 20 готовых шаблонов для мозговых штурмов и планирования, а также возможности работы с объектами для продвинутых пользователей: слои, перетаскивание, наложение, объединение в области, закрепление и реакции.

Доски бесшовно связаны с видеозвонками, задачами и другими инструментами «Битрикс24» и защищены от утечки данных — права доступа на них есть только у тех, кому они нужны для работы. Инструмент поддерживает импорт информации из Miro и не имеет ограничений по количеству досок, объектов на них и число участников.

Сайты ИИ

В новой версии «Битрикс24» ИИ-ассистент CoPilot может создавать сайты за несколько минут, описав требования в несколько предложений. Внести изменения на сайте можно через обычный чат с ИИ-ассистентом.

Инструмент самостоятельно подберет дизайн, напишет тексты, создаст изображения и добавит формы. Все контакты потенциальных клиентов, оставленные на сайте, автоматически сохраняются в CRM.

Новое в «BI Конструктор»

Теперь «BI Конструктор» позволяет собирать данные из разных источников в единой системе. Это возможно благодаря внешним коннекторам данных 1С и рекламных кабинетов «Яндекса», VK и Google, импорту CSV-файлов. По результатам можно создавать управленческие отчеты: P&L, маркетинговый ROI, маржинальность и окупаемость продаж.

Речевая аналитика с ИИ и готовые скрипты продаж

В «Битрикс24» можно составлять скрипты продаж самостоятельно или использовать готовые и править как обычный текст. Скрипт создается автоматически в зависимости от того, на каком этапе сделки клиент. ИИ-помощник использует их, чтобы проанализировать общение менеджера с клиентом и дать рекомендации.

CoPilot оценивает, как менеджер общается с клиентом, следует скрипту, отрабатывает возражения, рассказывает об акциях. Менеджер может изучить оценку от CoPilot прямо в карточке сделки.

Ролевая модель прав в CRM

В «Битрикс24» стали доступны готовые роли для сотрудников, например, руководитель отдела продаж (РОП) или администратор. Создавать их отдельно не придется — они работают как шаблоны.

Теперь можно назначить любого сотрудника на роль РОП, и у него автоматически появятся нужные доступы и права для редактирования воронок.