«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области

«Нетрика» завершила проект по созданию региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)».

Цель проекта – предоставить всем информационным системам, задействованным в процессе оказания медицинской помощи жителям Мурманской области, актуальную и достоверную информацию о медицинских работниках и медицинских организациях. Актуализация и валидация этих сведений в автоматическом режиме – обязательное условие для корректной работы электронных услуг в сфере здравоохранения, таких как запись на прием к врачу, интегрированная электронная медицинская карта или обмен данными лабораторных исследований.

Региональные сегменты регистров ФРМО и ФРМР были реализованы в составе сервиса управления нормативно-справочной информацией регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Мурманской области. Установлено программное обеспечение для интеграции этих систем с федеральным сегментом ЕГИСЗ и управления автоматическим обновлением данных на региональном уровне.

Регистры содержат актуальные сведения о медицинских организациях региона и их структурных подразделениях, в том числе об инфраструктуре – зданиях, оборудовании, штатном расписании. Помимо этого, регистры включают в себя информацию о более чем 10 тыс. медицинских работников: персональные данные, сведения об образовании, квалификациях, сертификатах и аккредитациях, а также историю трудовой деятельности.

Обмен данными с медицинскими информационными системами, подсистемами ГИСЗ области и федеральным сервисами осуществляется внутри защищенной сети передачи данных.

«Особенность проекта заключается в том, что региональные сегменты ФРМО и ФРМР полностью повторяют структуру смежных федеральных мастер-регистров и содержат все те же полезные данные, но реализованы не как отдельные подсистемы, а в рамках действующего регионального сервиса управления НСИ. Единая точка доступа к НСИ – это удобно и для разработчиков МИС, и для специалистов, работающих со справочной информацией», – отметил Андрей Соболев, руководитель проектов по управлению НСИ ГК «Нетрика».

«Информация, которая содержится в федеральных регистрах медицинских организаций и медицинских работников используется при решении многих задач здравоохранения на всех уровнях. Возможность оперативно использовать данные этих справочников на региональном уровне – это качественно новый уровень обмена между информационными системами региона», – сказала Наталья Харламова начальник отдела цифровизации системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области.

Информационная система «N3.Управление НСИ» – универсальное решение для управления мастер-данными и НСИ. MDM-система «N3.Управление НСИ» предназначена для ведения, хранения, поиска, идентификации, обработки и передачи мастер-данных НСИ общего информационного поля.