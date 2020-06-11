«Ред софт» и «Линс» протестировали продукты

«Ред софт» и «Линс» провели испытания на совместимость и корректность работы своих программных продуктов: «Линс LookInside Радиологическая информационная система», «Линс Махаон DICOM Архив», «Линс Махаон DICOM Маршрутизатор», «Линс Махаон DICOM Worklist» и РЕД ОС.

РЕД ОС - российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Продукты компании «Линс» это пакеты профессиональных программ для специалистов в области лучевой диагностики, которые используются в таких областях медицинской визуализации, как рентгенология, маммография, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, ангиография, радиоизотопная диагностика и т.д. Данные программные продукты в различном сочетании позволяют реализовывать комплексные решения (на основе международных стандартов DICOM и HL7), вне зависимости от масштаба объекта информатизации и типа диагностического оборудования: от диагностического кабинета или отдела лучевой диагностики до региональной радиологической системы.

Программное обеспечение «Линс» имеет регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) на медицинские изделия, сертификаты соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а также регистрацию в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

«Одним из основных направлений внедрения РЕД ОС - медицинские учреждения. Мы успешно осуществляем проекты в этой сфере, поэтому подтверждённая совместимость с продуктами «Линс» позволит предложить клиентам более широкую функциональность в среде нашей операционной системе», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В настоящее время, когда на российском рынке информационных технологий актуален вопрос импортозамещения, возникла потребность в формировании комплексных решений для заказчиков на основе отечественного программного обеспечения. Успешное тестирование программных продуктов компании «Линс» с операционной системой РЕД ОС компании «Ред софт» укрепит и сделает более продуктивным наше партнерское сотрудничество при реализации совместных проектов» - отметил Илья Умецкий, генеральный директор «Линс».