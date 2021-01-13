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Российских врачей избавили от бумажных документов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Документооборот
, Текст: Дмитрий Степанов
Министерство здравоохранения России утвердило правила ведения электронного документооборота в медицинских организациях. С 1 февраля 2021 г. медучреждения смогут отказаться от дублирования документов на бумаге. Из финального варианта нормативного акта, одобренного Минздравом, исчезло упоминание о возможности для пациентов получения доступа к медицинским записям и медкартам через портал госуслуг.

Минздрав утвердил порядок организации ЭДО в здравоохранении

Российские медицинские организации получили возможность отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного (ЭДО). Это следует из приказа Министерства здравоохранения России «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Согласно приказу, вступающему в силу 1 февраля 2021 г., медучреждения смогут самостоятельно определять сроки перехода на ЭДО, а также решать, какие именно документы будут оформляться в «цифре».

Документ закрепляет правовой статус электронной документации и устанавливает требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, включая обмен ими и передачу в единую государственную информационную систему (ГИС) здравоохранения. Кроме того, он гарантирует пациентам право на получение твердой копии медицинских документов и регламентирует порядок при обращении в медорганизацию лично, через представителя или по почте.

Инициатива Минздрава может поспособствовать избавлению врачей от бремени ведения документации и в электронном, и в традиционном, бумажном виде. Это, в свою очередь, в теории позволит медицинским специалистам уделять больше времени и внимания пациентам.

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Минздрав утвердил порядок организации ЭДО в здравоохранении

По мнению директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Дмитрия Селиванова, данный документ способен помочь в решении сразу нескольких важных задач. «Во-первых, медицинские организации смогут отказаться от дублирования документов на бумаге, при этом за пациентом сохранится право выбора – в случае необходимости он сможет получить свои документы в бумажном виде, – пояснил Селиванов в разговоре с CNews. – Во-вторых, эта инициатива будет способствовать более качественному и полному сбору данных, что означает лучшее понимание потребностей граждан при создании сервисов в области здравоохранения на ЕПГУ. Также клиникам будет проще обмениваться данными о пациентах, что обеспечит преемственность лечения».

Твердые копии будут выдавать по первому требованию

Приложение к упомянутому выше приказу Минздрава определяет порядок выдачи документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных медицинских документов.

Так, в случае, если законодательством или договором об оказании медуслуг предусмотрено предоставление медицинской документации пациенту, его представителю или в государственный орган в бумажном виде, медорганизация обязана по запросу изготовить твердую копию за свой счет. При личном обращении пациента или представителя бумажную копию ему должны выдать в тот же день. Госорганам в бумажном виде документ в общем случае предоставляется в течение 10 дней. Важно отметить, что в бумажной копии не допускается внесение рукописных изменений.

Кроме того, пациент имеет право потребовать, чтобы его медицинскую карту и прочие документы вели в бумажном виде. Для этого пациенту необходимо подать соответствующее заявление в простой форме.

Отличия от предыдущей версии документа

В конце июля 2020 г. Минздрав представил проект нормативного акта для организации цифрового документооборота в здравоохранении. Он, в частности, предполагал обеспечение доступа граждан к своим электронным медицинским записям и медкартам посредством портала госуслуг (ЕПГУ).

Новая, отредактированная версия документа, которую 12 января 2021 г. одобрил Минздрав, «похудела» на один раздел – их теперь семь вместо первоначальных восьми. Из финальной версии был исключен раздел «Предоставление доступа к медицинской документации в форме электронных документов», который как раз и включал описание порядка получение пациентами доступа к собственным медицинским данным в электронном виде.

Кроме того, еще на этапе общественного обсуждения был исключен исчерпывающий перечень форматов файлов, разрешенных для применения в медицинском электронном документообороте. Ранее документ предписывал использование форматов PDF/A-1 в соответствии с международным стандартом ISO 19005-1:2005 «Управление документацией. Формат файлов электронных документов для долгосрочного сохранения» или XML в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/HL7 27932-2015 «Информатизация здоровья. Стандарты обмена данными. Архитектура клинических документов HL7. Выпуск 2».

Также были внесены некоторые уточнения, касающиеся случаев использования усиленной квалифицированной подписи при заверении медицинских документов.

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