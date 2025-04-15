«Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ

Медицинская компания «Гемохелп», специализирующаяся на услугах лабораторной диагностики, внедрила сервис N3.Health ОДЛИ от компании «ЭлНетМед» для автоматизации передачи данных от своих лабораторий в РЭМД ЕГИСЗ, а также для обмена данными с клиниками и контрагентами. Решение позволяет настроить процессы взаимодействия информационной системы «Гемохелп» с федеральной системой, а также партнерскими медицинскими и лабораторными системами разных поставщиков. Об этом CNews сообщили представители N3.Health.

Процесс проведения лабораторных исследований в России максимально автоматизирован и регламентирован. В частности, клинико-диагностическим лабораториям предписано регистрировать медицинские данные по результатам всех проведенных исследований в реестре электронных медицинских документов (РЭМД) – подсистеме Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Обмен данными в электронном виде происходит также между лабораторными (ЛИС) и медицинскими (МИС) информационными системами для ускорения взаимодействия и более эффективного оказания помощи пациентам.

«Гемохелп» сотрудничает с более, чем 200 частными и муниципальными лечебными учреждениями как с заказчиками, а также с другими независимыми лабораториями. Поэтому важнейшей задачей компании стала качественная передача данных в РЭМД и оперативный обмен данными с партнерскими организациями, независимо от производителя информационных систем, которые у них внедрены.

Первоначально лаборатория попробовала организовать информационное взаимодействие с РЭМД ЕГИСЗ напрямую, а также с помощью региональных медицинских систем, – но столкнулась с рядом трудностей и неудобств. Оптимальным решением задачи оказалось подключение через официального оператора N3.Health с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ.

Сервис «Обмен данными лабораторных исследований» (N3.Health ОДЛИ) предназначен для автоматизации процессов взаимодействия клинико-диагностических лабораторий с другими информационными системами: федеральными, региональными, а также МИС и ЛИС контрагентов, с которыми взаимодействует лаборатория: клиники, другие лаборатории и т.д. Сервис разработан компанией «ЭлНетМед» и предназначен для частного сегмента медицины. N3.Health ОДЛИ позволяет организовать безопасный обмен данными с государственными информационными системами и информационными системами клиник и лабораторий в формате «заявка на лабораторное исследование – результат» в рамках единой интеграции с облачной платформой N3.Health. Таким образом, сервис помогает минимизировать количество необходимых интеграций, а также организовать обмен данными лабораторных исследований с различными контрагентами в универсальном формате, настроив, так называемый, маппинг.

Проект по внедрению N3.Health ОДЛИ и интеграции лабораторной системы «Гемохелп» с РЭМД был реализован с привлечением специалистов ООО «Квант» – компании-интегратора, одним из направлением деятельности которого являются медицинские решения.

Сегодня данные лабораторий «Гемохелп» выгружаются в РЭМД в автоматическом режиме. Также подсистема N3.Health ОДЛИ осуществляет электронный документооборот между лабораториями «Гемохелп» и партнерскими медицинскими организациями региона, которые заказывают у них исследования. Обмен данными происходит в формате «заявка на лабораторное исследование-результат», что позволяет врачам отправлять в «Гемотест» направления и получать полные результаты диагностики прямо на рабочем месте. При этом интеграционная платформа N3.Health решает задачу организации информационного взаимодействия с различными МИС, которые установлены у заказчиков.

«Платформа N3.Health выступает как облачная шина для обмена и хранения медицинских данных в защищенном контуре, которая позволит нам существенно снизить затраты на поддержание и развитие взаимодействий с партнерами по рынку. По нашим подсчетам, экономия компании за счет оптимизации обмена данными и сокращения ресурсов, которые мы тратили на эти процессы, составит сотни тысяч рублей в год», – сказал ИТ-директор лаборатории «Гемохелп» Андрей Климов.

«Благодаря высокой эффективности, а также возможности быстрого внедрения в существующую информационную среду, сервис “N3.Health ОДЛИ” широко востребован на региональном уровне и у частных заказчиков. Он позволяет медицинским организациям отказаться от бумажного документооборота, сократить срок ожидания клиниками результатов исследований и количество ошибок, снизить затраты на сопровождение взаимодействия. Важно отметить, что “N3 Health.ОДЛИ” поддерживает международный стандарт обмена данными в сфере здравоохранения HL7 FHIR, что еще больше расширяет область его применения», – отметил Алексей Нарыков, руководитель направления интеграции лабораторных исследований «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).