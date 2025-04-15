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Нарыков Алексей


УПОМИНАНИЯ


15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Нарыков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 13 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3801 1
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MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 1
MedTech - HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 70 1
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ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 36 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 30 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
Климов Андрей 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52405 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
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