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Северсталь ПАО Северсталь Эмаль

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.08.2004 Infor global solutions купила фирму Aperum 1
21.05.2003 infor AG и IBM начинают сотрудничество 2
31.03.2003 IBM и «ЭпикРус» стали партнерами 1
29.08.2002 Объявлен конкурс на лучшее инновационное веб-решение на базе языка XML 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 5
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 5
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Epicor Software Corporation 166 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
9594 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Microsoft Corporation 25775 1
Крок - Croc 1964 1
Галактика - Корпорация 1545 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
АйТи 1519 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 4
Роснефть - РН-Пурнефтегаз 15 3
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 2
Императорский фарфор - Ломоносовский фарфоровый завод - ЛФЗ 6 2
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 2
Электрогорскмебель 2 1
Бурятзолото 12 1
Катюша МК - Катюша Мебельный комбинат - Катюша Кухни 2 1
Аптека-Холдинг 8 1
Текарт - Techart 11 1
Томилинская птицефабрика 2 1
OTIS - OTIS Elevators 13 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Visual Studio 429 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Epicor ERP 35 1
Epicor Clientele 14 1
Infor Мебель 4 1
Infor ERP COM 3 1
Microsoft Dynamics 365 147 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Schaper Jim - Шапер Джим 5 1
Schaper Jim - Шарпер Джим 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Германия - Федеративная Республика 13221 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Азия - Азиатский регион 5920 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Калифорния 4829 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Epicor Perspectives 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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