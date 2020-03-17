Infor поможет ритейлу и компаниям Food& Beverage справляться с вызовами рынка

Infor представила новые продукты, которые повышают эффективность управления складскими запасами и точность планирования спроса и предложения.

Среди них – решение Infor Retail Allocation, одно из первых решений на базе машинного обучения в своём классе. Оно позволяет управлять запасами товаров в распределительных центрах и обеспечивать их доставку магазины в рамках единого процесса. В решении реализована поддержка мультимодального фулфилмента для всех типов спроса и узлов, включая поставщиков продукции, распределительные центры и магазины. Возможности продукта позволяют оптимизировать маржу и снижают общий объем трудозатрат.

Во всём мире ритейлерам и компаниям из сегмента продуктов питания и напитков (F&B) постоянно приходится решать серьёзные, комплексные задачи: строго контролировать сроки годности продуктов, оптимизировать объемы партий товаров и отслеживать происхождение поставок. Если добавить к этому изменения размеров таможенных пошлин, введение новых мер регуляции, формирование запроса на «зелёное» производство, можно получить примерное представление о сложностях, с которыми имеет дело отрасль. Большая часть названных факторов напрямую влияет на эффективность работы всей цепочки поставок – на закупочную деятельность, производство и логистику.

В России ко всему перечисленному добавляется локальная специфика. По данным Росстата до изменения методик оценки, реальные располагаемые доходы населения в первой половине 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В целом доходы населения падают шестой год подряд: по сравнению с 2013 годом к концу 2018 они уменьшились на 11,1%. На этом фоне растет доля покупателей, приобретающих товары со скидками. По подсчетам исследовательской компании Ipsos Comcon, в 2018 году эта цифра составила 50,6%, тогда как в 2017 была на уровне 45%, а в 2016-м — не превышала 41%. В некоторых категориях FMCG, по оценкам Nielsen Россия, доля продаж по промо-акциям достигла уровня в 70% и продолжает увеличиваться. При этом динамика потребления основных видов продуктов питания с 2014 по 2018 год демонстрирует фактическую стагнацию.

Параллельно с негативными трендами в потреблении в части регионов, например, в Центральной России, набирает силу запрос на здоровое питание, качество продукта и удобство формата. Снижается спрос в сегменте консервов и растет востребованность готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов (ready-to-cook и ready-to-eat). Для конечного потребителя в этом случае критически важны свежесть и быстрота приготовления продукции, а это накладывает соответствующие требования в плане доставки товара до покупателя.

Компаниям необходимо переосмыслить процессы внутри цепочки поставок, поскольку они не так эффективны, как того требует рынок. Около двух лет назад Infor опросила компании, использующие глобальную систему управления мультикорпоративными цепочками поставок Infor Nexus. Выяснилось, что до начала использования Infor Nexus у 46% опрошенных в среднем уходило порядка трёх дней, чтобы получить информации о доступности и местонахождении конкретного товара. Это яркое свидетельство системных проблем с доступностью данных, необходимых для принятия оптимальных решений. Аналогичные трудности существуют во взаимодействии с клиентами, внешними поставщиками и перевозчиками. При этом не так важно, какие инструменты применяются компанией: системы электронного обмена данными (Electronic Data Interchange), веб-порталы, обширные электронные таблицы или электронная почта. У каждого из них есть свои существенные ограничения, которые приводят к возникновению изолированных, непрозрачных кластеров информации.

Прозрачность, под которой подразумевается свободное перемещение и доступность данных, а также оперативное и удобное взаимодействие с партнерами, возможна только в рамках единого решения. Infor Nexus представляет общее пространство для эффективного взаимодействия подразделений компании друг с другом и внешними поставщиками. Система обеспечивает коммуникации между всеми участниками цепочки поставок, включая вендоров, производителей, перевозчиков и финансовые учреждения, предлагает механизмы визуализации процессов и инструменты прогнозной аналитики. Infor Nexus —единственная в своем роде сеть, которая объединяет физические и финансовые процессы на одной платформе.

Система производственного планирования решает конкретную узкую задачу. Но если интегрировать её с решением для управления основными фондами предприятия, итоговая сумма окажется больше входящих в неё слагаемых. Такая интеграция даст понимание реальных потребностей в оборудовании, позволит оптимизировать графики обслуживания и профилактики. Качество производственного планирования и управления основными фондами оказывают заметное влияние на работу цепочку поставок и способность компании доставить товар до потребителя, поэтому соответствующие системы не должны быть друг от друга.

В сегменте F&B бизнес исторически имеет дело с большим количеством динамически меняющихся параметров: сезонность спроса, сроки годности, промо-акции – это только небольшая их часть. В последнее время к привычному набору добавилась непредсказуемость поведения регуляторов, торговые войны и новые пошлины, локальная стагнация спроса и даже недостаток рабочей силы. Чтобы учитывать все эти переменные, необходима мощные средства комплексного анализа и прогнозирования. Для принятия правильных решений традиционной аналитики сегодня недостаточно.

Infor объединила все ключевые бизнес-инструменты на основе платформы Infor CloudSuite Food & Beverage. Решение включает в себя функции финансового и производственного планирования, управления складом и логистикой, систему закупок, модули планирования спроса и контроля соответствия, EAM и PLM-функции (Enterprise Asset Management и Product Life-cycle Management). Возможности платформы в сочетании с возможностями последних разработок Infor позволяют наращивать эффективность бизнеса даже на фоне растущих вызовов и неожиданных изменений конъюнктуры.

«Решения Infor поддерживают глубокую отраслевую специализацию. Сегмент Food & Beverages сейчас переживает период стремительных изменений по всему миру – меняется структура спроса, процессы, характер взаимодействия с покупателями. В России к этому добавляется ряд дополнительных региональных факторов. Наши решения предлагают всё необходимое, чтобы компании могли гибко перестраивать и оптимизировать свои бизнес-процессы в соответствии с текущими требованиями рынка», — сказал Дмитрий Мартынов, официальный представитель компании Infor в России и СНГ.