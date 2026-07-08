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InterProCom Аксиома EAM-платформа Аксиома ИскИн
Платформа «АКСИОМА» компании "Интерпроком" – отечественное программное обеспечение для управления производственными активами, корпоративным имуществом, техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Позволяет уменьшить стоимость владения и эксплуатации активов, продлить срок их службы, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также упростить регистрацию и учёт. Включено в в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№2997).
СОБЫТИЯ
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InterProCom и организации, системы, технологии, персоны:
|Винокуров Леонид 10 3
|Холкин Илья 5 1
|Лидерман Владимир 3 1
|Терехова Анна 1 1
|Шальнов Олег 20 1
|Лебедев Сергей 66 1
|Урусов Виктор 157 1
|Гладков Алексей 4 1
|HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
|Российский рынок ERP 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 1
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