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InterProCom Аксиома EAM-платформа Аксиома ИскИн

Платформа «АКСИОМА» компании "Интерпроком" – отечественное программное обеспечение для управления производственными активами, корпоративным имуществом, техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР). Позволяет уменьшить стоимость владения и эксплуатации активов, продлить срок их службы, сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также упростить регистрацию и учёт. Включено в в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№2997).

СОБЫТИЯ

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08.07.2026 «Аксиома ИскИн» — новый интеллектуальный уровень управления данными промышленных активов 2
08.06.2026 «РЖДстрой» заменил IBM Maximo на российскую платформу и оптимизировал бизнес-процессы 2
02.06.2026 Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество 1
01.06.2026 «Аксиома-М» и «Ред ОС М»: совместный шаг к технологической независимости 1
17.04.2026 «ЕАМ-платформа Аксиома 3.0» получила сертификат ФСТЭК России 1
15.04.2026 Компания «Интерпроком» представляет платформу «Аксиома-М» для быстрой разработки мобильных приложений 2
Импортозамещение 2025: итоги и планы 1
29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
03.04.2025 Государственный университет управления включил российскую ЕАМ-платформу «Аксиома» 3.0 в программу обучения студентов 1
01.07.2024 В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО 1
02.05.2024 Платформа «Аксиома» совместима с российской СУБД Postgres Pro 1
27.10.2021 «Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

InterProCom и организации, системы, технологии, персоны:

InterProCom - Интерпроком 56 9
IBM - International Business Machines Corp 9681 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2995 2
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 586 1
GreenData - Гриндата 81 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 52 1
Навигатор Технолоджи НТЦ - Фобос-НТ НТЦ 13 1
ITOREX - ТОРЭКС 5 1
SAP SE 5581 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 1
Ред Софт - Red Soft 1210 1
Oracle Corporation 7061 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 766 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 178 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 58 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
Google LLC 12620 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 190 1
Unis Labs Solution - Юнис Лабс Солюшинз 8 1
IFS - Industrial and Financial Systems 75 1
РусГидро - Красногорские МГЭС - Красногорские Малые ГЭС 5 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 87 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 1
Газпром ПАО 1484 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 371 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 14 1
РЖД строй 10 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5582 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3279 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 576 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25305 6
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1107 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12991 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28079 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12122 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35851 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4300 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12102 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1678 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2339 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2213 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 563 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13864 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3245 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5038 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13119 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6448 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6609 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1022 3
IBM Maximo Asset Management 58 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 399 2
Linux OS 11447 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1556 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1732 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164910 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1763 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11482 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 4
Энергетика - Energy - Energetically 5806 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3709 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 2
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Спорт - Гольф 101 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3928 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Роскосмос - РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 7 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 217 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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