Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203893
ИКТ 15855
Организации 11982
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27060
Персоны 88855
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1352
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

ТОР Холдинг ТОЗ Тула Тульский оружейный завод ТОЗ-Робототехника

ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод - ТОЗ-Робототехника

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 7 550 511 996 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 7 550 511 996 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 7 548 051 585 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 2 460 411 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
28.09.2015 «Дом.ru Бизнес» обеспечил резервными каналами передачи данных «Тульский оружейный завод» 2
16.01.2014 «СофтЭксперт» построила ИТ-инфраструктуру сегмента сети интернет для «Тульского оружейного завода» 3
20.10.2006 "Тульские автоматы" переходит на платформу "1С" 2
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

ТОР Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 2
Microsoft Corporation 25918 2
9789 2
СофтЭксперт 49 2
Интелком 23 1
Cadence Design Systems - cādence 73 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 35 1
Смарткор - SmartCore 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1855 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5756 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Cisco Systems 5387 1
Lenovo Group 2478 1
Accenture plc 725 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
HP Inc. 5914 1
Ред Софт - Red Soft 1290 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1724 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3263 1
Acronis - Акронис 492 1
ESET - ESET Software 1165 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1282 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 1
1С-Рарус 990 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Цифра ГК 164 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КалугаПрибор 51 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 1
AMD Xilinx 101 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 75 1
Парус Корпорация 210 1
Keysight Technologies 10 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 457 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 135 1
KUKA Robotics 42 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 79 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4095 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 218 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5495 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1219 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 320 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 32 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 314 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 189 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 281 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 13 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 20 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13105 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7686 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6951 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12581 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3482 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8075 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7916 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2829 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 549 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23345 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2944 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 81 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 200 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10116 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24543 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1077 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1757 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8040 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5112 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 657 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8590 1
Умные платформы 2032 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8026 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4416 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3301 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3855 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18443 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1677 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28724 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8785 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 257 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3916 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17152 1
JavaScript - JS - язык программирования 1459 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 692 1
Cadence Conforal 1 1
Cadence Tempus 1 1
Cadence Genus Platform 1 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1358 1
Linux OS 11747 1
Intel x86 - архитектура процессора 2192 1
Microsoft Windows 17088 1
Oracle Java - язык программирования 3512 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 742 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 861 1
Microsoft Outlook 1511 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1743 1
1С:ERP Управление предприятием 881 1
Apple iPhone 6 4859 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1853 1
Docker - Платформа распределённых приложений 575 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 410 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 313 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2586 1
Dassault Systemes - SolidWorks 136 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 139 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2592 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 20 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
Renesas Electronics - Altium P-CAD 2 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1875 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 22 1
Парус Госзакупки 5 1
Аксенов Артем 1 1
Винников Александр 4 1
Александров Никита 1 1
Доценко Владимир 1 1
Казак Максим 162 1
Капишников Дмитрий 8 1
Венцлавович Елена 41 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
Рубцов Юрий 7 1
Карпачев Александр 25 1
Александров Виталий 19 1
Ипанов Дмитрий 3 1
Зотова Юлия 5 1
Смоленцев Петр 3 1
Шашурин Сергей 9 1
Золотарев Борис 3 1
Курилов Илья 3 1
Козлова Екатерина 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1240 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 2
Европа 25063 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 2
Азия - Азиатский регион 5970 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1360 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 371 2
Россия - ДФО - Корякский автономный округ - Корякия 43 1
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 65 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 1
Дания - Королевство 1376 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Польша - Республика 2047 1
Индия - Bharat 5931 1
Европа Восточная 3141 1
Америка - Американский регион 2214 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3402 1
Канада 5099 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 1
Германия - Федеративная Республика 13327 1
Ближний Восток 3173 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1961 1
Франция - Французская Республика 8221 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 286 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1540 1
Россия - СФО - Новосибирск 4980 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14898 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3261 1
Индонезия - Республика 1074 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1056 1
Россия - УФО - Челябинская область 1539 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1446 1
Малайзия 932 1
Румыния 759 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 597 1
Австрия - Австрийская Республика 1362 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54449 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6894 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12164 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6726 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58818 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5194 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 2
Арктика - Северный завоз 13 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 729 1
Образование в России 3052 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6736 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1203 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3852 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12500 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4094 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2481 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8197 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1795 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4073 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3827 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10635 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4699 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 321 1
МТР - Материально-технические ресурсы 72 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3657 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11043 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3824 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7621 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6222 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2222 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1256 1
Аренда 2737 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2979 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2525 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 3
CNews 500 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 37 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще