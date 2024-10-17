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ТОР Холдинг ТОЗ Тула Тульский оружейный завод ТОЗ-Робототехника
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 7 550 511 996 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 11
ТОР Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
|Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1870 1
|Аксенов Артем 1 1
|Винников Александр 4 1
|Александров Никита 1 1
|Доценко Владимир 1 1
|Казак Максим 162 1
|Капишников Дмитрий 8 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 714 1
|Рубцов Юрий 7 1
|Карпачев Александр 25 1
|Александров Виталий 19 1
|Ипанов Дмитрий 3 1
|Зотова Юлия 5 1
|Смоленцев Петр 3 1
|Шашурин Сергей 9 1
|Золотарев Борис 3 1
|Курилов Илья 3 1
|Козлова Екатерина 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.