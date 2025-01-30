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Петренко Яков



30.01.2025 Власти заказали проверку госсубсидий на создание российского литографа 1
25.11.2024 В России разработают лазеры для производства чипов для установок Nikon и ASML 1
25.11.2024 В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники 1
07.11.2024 Россия выделила полмиллиарда на оборудование для настройки литографов, выпускающих отечественные чипы 1
01.10.2024 На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Петренко Яков и организации, системы, технологии, персоны:

ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
Keysight Technologies 7 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
Nikon 622 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 85 1
Intel Corporation 12201 1
Unsplash 786 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1257 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4171 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 3
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 115 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20817 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3337 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10775 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7885 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3732 2
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 138 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3017 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2851 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13152 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3422 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 302 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1569 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
Шпак Василий 223 2
Смирнова Вера 6 1
Валов Юрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
Беларусь - Белоруссия 5671 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Германия - Федеративная Республика 12689 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 4
Правительство РФ - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации - Концепция технологического развития России 38 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 180 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5777 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18539 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 762 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 304 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6078 1
Энергетика - Energy - Energetically 5090 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 249 4
РАН - Российская академия наук 1875 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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