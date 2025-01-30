Петренко Яков
Петренко Яков и организации, системы, технологии, персоны:
|Шпак Василий 223 2
|Смирнова Вера 6 1
|Валов Юрий 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144607 4
|Беларусь - Белоруссия 5671 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
|Германия - Федеративная Республика 12689 1
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