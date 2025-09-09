Российских производителей чипов заставят закупать отечественное оборудование. Грядут запреты и преференции

Власти подготовили меры стимулирования спроса на российское оборудование для производства чипов. Среди них балльная система, преференции на госзакупках, а также доработка налогового маневра.

Покупай российское

Как стало известно CNews, Минпромторг подготовил комплекс мер, стимулирующих спрос на российское оборудование для производства микроэлектроники. Планируются прямые запреты на закупку иностранного оборудования и преференции для закупки отечественного, а также введение балльной системы. Об этом сообщил руководитель департамента электронного машиностроения МНТЦ МИЭТ Яков Петренко.

Уже к концу этого года должна появится балльная система для признания оборудования российским. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с отраслью по доработке отдельных формулировок и планируем до конца сентября эту работу закончить и приступить к межведомственному согласованию», — рассказал CNews Петренко.

После балльной системы к 2027 г. начнут вводить запреты на закупки иностранного оборудования.

freepik Разработаны меры для закупки российского оборудования

«Запрет и другие преференции относительного иностранного оборудования будут включаться постепенно по факту внесения российского оборудования в реестр российской промышленной продукции, — пояснил эксперт. — Например, как только мы понимаем, что в России существует достаточное количество российских производителей установок плазмо-химической обработки пластин, мы будем вводить запрет на приобретение иностранных аналогов таких машин. Важно отметить, что мы говорим о закупках, осуществляемых за счет бюджетных средств».

Балльная система для оборудования

В 2026 г. производителю оборудования для того, чтобы его техника считалась российской, нужно использовать российский основной функциональны блок, ПО и каркас. В 2029 г. к этим требованиям прибавятся российский механизм загрузки и перемещения пластин, вакуумные системы, контроллер ПЛК.

К 2032 г., чтобы присутствовать в реестре, производителю оборудования нужно будет использовать российские системы мониторинга процесса и настроить совместимость с российскими MES-системами, следует из презентации МНТЦ.

По словам Петренко, балльная система будет включать ряд обязательных требований к производителям оборудования. К таким относятся требование быть налоговым резидентом России, быть включенным в список организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий электронной-компонентной базы (ЭКБ) или радиоэлектроники, иметь сервисный центр на территории ЕАЭС.

К обязательным требованиям по технической части относятся разработка документации на оборудование, сборка готового изделия, установка и отладка ПО, а также проведение контрольных испытаний.

Например, за наличие патентов а ключевые технические решения дадут организации 10 баллов. А 20 баллов можно будет получить за отработку базового технологического процесса.

По словам Якова Петренко, балльная система должна быть принята до конца 2025 г.

Налоговый маневр

Также в комплекс мер включена доработка налогового маневра. Так, в 2024 г. было принято решение о применения налоговых льгот для организаций отрасли электронного машиностроения в части социальных отчислений и налога на прибыль (постановление Правительства от 21 декабря 2024 г. № 1848).

Однако на льготы могли рассчитывать только те предприятия, в структуре выручки которых не менее 70% составляет выручка от производства и продажи оборудования.

«Учитывая, что отрасль находится на стадии роста, у большинства наших предприятий помимо производства существенную часть выручки формируют опытно-конструкторские работы, что не позволяет им претендовать на льготы, — отметил представитель МИЭТ. — Сейчас этот парадокс планируется исправить и учитывать при расчете льготы выручку как от производственной, так и от конструкторской деятельности».

Зачем это надо

«Тренд на закупку российского оборудования мы фиксируем на фабриках, которые работают на относительно грубых технологических нормах и на малых диаметрах, — говорит Петренко. — Иные предприятия отказываются от использования российских решений и делают выбор в пользу восстановленного японского оборудования или нового китайского».

При этом в микроэлектронном холдинге «Элемент» поддерживают инициативы. «Ожидаем согласования налогового маневра по признанию доходов от разработки продукции электронного машиностроения, — отметил представитель холдинга. — Для многих — это главное препятствие для применения льготных ставок налога на прибыль и социальных взносов. Это может быть существенной поддержкой для привлечения и стимулирования сильных специалистов в отрасль».

Там отметили, что импортозамещение не означает отказа от бережной эксплуатации, ремонта и пополнения парка необходимого и проверенного импортного оборудования там, где аналогов пока нет.

«Дополнительно в рамках проекта расширения мощностей "Микрона" в части линии 90-180 нанометров были закуплены два отечественных кластера травления, сейчас идет их пуско-наладка и подготовка к работе в технологической линии. С нашей стороны готовность есть, основные разработки, запущенные для обеспечения технологий на уровне 90-180 нанометров, находятся в начальной стадии проектирования со сроками завершения после 2027 года», — отметили в «Элементе».

Электронное машиностроение в России

Программа развития электронного машиностроения предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г. Для этого в России будет запущено 110 ОКР. Это следует из презентации проекта руководителя департамента электронного машиностроения международного научно-технологического центра (МНТЦ) МИЭТ Якова Петренко.

Документ разработан Минпромторгом и МНТЦ МИЭТ. Он содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, системы автоматизированного проектирования (САПР). Минпромторг также завершает работу над созданием отдельной программы по локализации производства критических компонентов технологического оборудования.

По данным Минпромторга, на программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. В реализации программы задействовано более 50 организаций. Уже было запущено 67 ОКР, а в 2025–2026 гг. — еще 43.

В России используется не менее 400 моделей оборудования для производства микроэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, отмечал Петренко.

В рамках программы развития электронного машиностроения планируется разработать отечественное оборудование для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику (от 180 до 28 нм), СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику, производство фотошаблонов и сборку электронно-компонентной базы и модулей, производство пассивной электроники и т. д.

К 2026 г. должна быть также освоена эпитаксия — процесс, при котором на одной подложке выращивается несколько слоев полупроводниковых материалов.

Всего будет создано 15 типов контрольно-измерительного оборудования, 13 типов плазмохимических установок, 10 установок для литографии, девять для корпусирования, по восемь типов для производства фотошаблонов и эпитаксии, семь для производства пластин и т. д.