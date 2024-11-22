В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал линейку высокостабильных кварцевых генераторов, которые позволят заместить американские и немецкие комплектующие в составе вычислительной техники, радиостанций, и навигационных приемников ГЛОНАСС и GPS.

Активное импортозамещение

«Росэлектроника» импортозаместила один из ключевых элементов вычислительной техники — кварцевые генераторы, об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех». В компании утверждают, что это поможет заменить американские и немецкие комплектующие в оборудовании Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС-GPS.

Кварцевые генераторы — ключевой элемент, обеспечивающий синхронизацию работы различных узлов электроники. Как утверждают разработчики, их генератора обеспечат очень точную генерацию тактовой частоты за небольшие деньги.

Кварцевые генераторы основаны на пьезоэлектрическом эффекте, который использует кристаллы кварца для стабилизации частоты. Именно кварцевые генераторы обеспечивают точность и стабильность работы множества электронных приборов, от микроконтроллеров и вычислительных устройств до радиопередатчиков и систем связи.

Rostec В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники

Эти генераторы не только гарантируют точность частоты, но и обеспечивают стабильность работы устройства в разных условиях, что делает их незаменимыми в таких областях, как: cистемы связи (для передачи данных через радио или другие телекоммуникационные каналы, где стабильность частоты критична); цифровая техника (для синхронизации работы всех компонентов цифровых устройств, таких как микропроцессоры и микроконтроллеры); измерительная техника (для создания высокоточных приборов, которые требуют стабильных сигналов для точных измерений).

В линейку новых российских генераторов входят термокомпенсированные и тактовые модели, которые были разработаны на заводе «Метеор», входящем в состав «Росэлектроники».

Со слов инженеров «Метеор», термокомпенсированные генераторы предназначены для поверхностного монтажа. Они обладают высокой механической прочностью, что позволяет широко применять их в составе мобильных и стационарных устройств. И также обеспечивают стабильную и точную опорную частоту при рабочей температуре от -40 до +85℃.

Тактовые же генераторы предназначены для стабилизации тактового сигнала в составе всех видов цифровой электроники. Изделия обладают высокой механической прочностью, что позволяет широко применять их в составе мобильных и стационарных устройств различного назначения.

«Основными тенденциями развития компонентной базы, в том числе устройств стабилизации частоты, являются совершенствование их эксплуатационных характеристик и уменьшение размеров, — подчеркнул генеральный директора завода «Метеор» Юрий Валов. —Параметры кварцевых генераторов, разработанных предприятием, не уступают характеристикам зарубежных аналогов, выпускаемых компаниями из Германии и Соединенных Штатов. Такие устройства широко используются в системах, где требуется высокая стабильность частоты, и сейчас мы осваиваем их серийное производство».

В современных ПК все еще используются кварцевые генераторы, но для получения многогигагерцовых тактовых частот применяются более сложные технологии. ПК использует кристалл с частотой гораздо меньшей, чем рабочая, и умножает ее при помощи фазовой автоподстройки частоты.

План развития электронного машиностроения

В России используется не менее 400 моделей оборудования для производства микроэлектроники и только около 12% из них «в лучшем случае» можно было произвести на территории России, пишет «Коммерсант». При этом из-за санкций, например, оборудование для монтажа компонентов на печатные платы, сборки конечных устройств, испытания и контроля качества изготовленных изделий подорожало на 40–50%.

Уже к концу 2026 г. на российском оборудовании планируется выращивать монокристаллы, резать их, шлифовать и полировать, отмывать и сушить, наносить элементы и контролировать выходные изделия. Должны быть созданы и литографы с ультрафиолетовым излучением (УФ)-диапазоном для производства процессоров по топологическим нормам 350 нм и 130 нм, и установка для электронно-лучевой литографии для 150 нм. К 2026 г. должна быть также освоена эпитаксия - процесс, при котором на одной подложке выращивается несколько слоев полупроводниковых материалов. К 2030 г. планируется создать производство сканеров для чипов топологии 90–65 нм.

Всего будет создано 15 типов контрольно-измерительного оборудования, 13 типов плазмохимических установок, 10 установок для литографии, девять для корпусирования, по восемь типов для производства фотошаблонов и эпитаксии, семь для производства пластин и т.д.

Исходя из данных на презентации проекта руководителя департамента электронного машиностроения международного научно-технологического центра, Московского института электронной техники (МНТЦ МИЭТ) Якова Петренко, программа развития электронного машиностроения в России предусматривает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники к 2030 г. Для этого в стране будет запущено 110 опытно-конструкторских работ (ОКР).

По данным Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, на саму программу предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 240 млрд руб. до 2030 г. В реализации уже задействовано более 50 организаций. Уже на октябрь 2024 г. начата 41 ОКР, а до конца года будет запущено еще 26, а в 2025–2026 гг. – еще 43.

Документ разработан Минпромторгом России и МНТЦ МИЭТ содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, системы автоматизированного проектирования (САПР). Федеральный орган исполнительной власти в настоящее время уже завершает работу над созданием отдельной программы по локализации производства критических компонентов технологического оборудования.