Безопасность
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
Новое в СХД
От гиперконвергентности к мультиоблаку — что нового предлагают в сфере VDI

Спецпроекты

«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта KOMRAD Enterprise SIEM производства «Эшелон» под управлением операционной системы РЕД ОС производства «Ред софт».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

KOMRAD Enterprise SIEM – гибкая и масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности, поддерживающая широкий спектр отечественных средств защиты информации. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№3498, от 13.01.2016) и включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Приказ Минкомсвязи России от 18.03.2016 №112.

«РЕД ОС - российская операционная система с самым внушительным списком совместимых отечественных продуктов. Этот факт позволяет «Ред софт» предложить рынку импортонезависимые комплексные решения на базе нашей ОС, пригодные для внедрения в самых разных сферах. Благодаря сотрудничеству с «Эшелон» мы еще больше расширили функционал РЕД ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Заместитель генерального директора НПО «Эшелон» Александр Дорофеев отметил: «Поддержка РЕД ОС SIEM-системой КОМРАД серьезно расширяет возможности по современному выявлению попыток организации целенаправленных атак на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны».

Другие материалы рубрики

Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei

Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео

«Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ

«Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России

Умер гендиректор Oracle Марк Херд

Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro

Техника

Гонка за мегапикселями: что умеют смартфоны с камерой 64 Мп

Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM

Заряда хватит надолго: смартфоны с лучшим временем автономной работы

Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Альтернативные маршруты к облачным ERP-системам Как облака меняют вендоров, интеграторов и сам ИТ-бизнес
news