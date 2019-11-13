«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред софт» и «Эшелон» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта KOMRAD Enterprise SIEM производства «Эшелон» под управлением операционной системы РЕД ОС производства «Ред софт».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

KOMRAD Enterprise SIEM – гибкая и масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности, поддерживающая широкий спектр отечественных средств защиты информации. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№3498, от 13.01.2016) и включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр российского ПО). Приказ Минкомсвязи России от 18.03.2016 №112.

«РЕД ОС - российская операционная система с самым внушительным списком совместимых отечественных продуктов. Этот факт позволяет «Ред софт» предложить рынку импортонезависимые комплексные решения на базе нашей ОС, пригодные для внедрения в самых разных сферах. Благодаря сотрудничеству с «Эшелон» мы еще больше расширили функционал РЕД ОС», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

Заместитель генерального директора НПО «Эшелон» Александр Дорофеев отметил: «Поддержка РЕД ОС SIEM-системой КОМРАД серьезно расширяет возможности по современному выявлению попыток организации целенаправленных атак на объекты критической информационной инфраструктуры нашей страны».