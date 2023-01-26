Merlion – дистрибьютор программных продуктов НПО «Эшелон»

Компания Merlion продолжает планомерно расширять портфель решений информационной безопасности, заключив с АО «НПО «Эшелон» дистрибьюторское соглашение на продукты «Комрад Enterprise SIEM» и «Сканер ВС». Данные продукты имеют сертификаты ФСТЭК России и Минобороны России и могут использоваться для защиты информации с грифом вплоть до «совершенно секретно». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«Комрад Enterprise SIEM» – это гибкая и масштабируемая система централизованного управления событиями информационной безопасности (попытки авторизации, подозрительные запросы к базе данных, срабатывание антивирусного ПО и т.д.), поддерживающая широкий спектр источников событий и совместимая с отечественными средствами защиты информации.

Программный комплекс «Сканер-ВС» – система комплексного анализа защищенности, позволяющая обеспечить своевременное выявление уязвимостей в ИТ-инфраструктуре организаций любого масштаба.

С помощью «Сканера-ВС» можно проводить тестирование на проникновение, сканирование уязвимостей, а также анализ конфигурации, организовать непрерывный контроль защищенности.

Оба этих программных продукта будут интересны в первую очередь партнерам Merlion, которые плотно работают с заказчиками из сегментов ФОИВ, государственных организаций, здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сферы, ТЭК, а также в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, которым требуется внедрить сертифицированные решения для обеспечения информационной безопасности.

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Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России.