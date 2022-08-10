«Мегафон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза

«Мегафон» увеличил скорость передачи данных в Telegram, расширив пропускную способность прямых каналов связи с мессенджером с 400 Гб/с до 1000 Гб/с. Это позволит всем абонентам еще быстрее обмениваться файлами, скачивать фото и видео, а также делать звонки в более высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Telegram – самый популярный мессенджер в сети «Мегафона». На него уже приходится 65% от всего объема мобильного интернет-трафика сервисов мгновенного общения, и интерес к нему продолжает расти: за семь месяцев 2022 г. мобильный интернет-трафик в Telegram вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., а число звонков внутри сервиса увеличилось почти в три раза.

Чтобы при растущих нагрузках обеспечить абонентам во всех регионах страны лучшую скорость в сервисе, «Мегафон» расширил количество подключений к узлам связи и дата-центрам Telegram.

«Ежедневно Telegram использует каждый пятый абонент “Мегафона”, поэтому мы утроили количество каналов соединения с дата-центрами мессенджера. Благодаря этому абоненты получат не только максимальные скорости передачи данных, но и повышенную отказоустойчивость. Теперь данные передаются несколькими путями, и в случае неполадок на одном из узлов связи абоненты смогут продолжать пользоваться сервисом без потери качества», – сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.