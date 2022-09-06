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«Мегафон» запустил федеральную сеть VoWiFi

«Мегафон» внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счёт использования в сети «Мегафона» современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.

Запуск VoWiFi «Мегафон» начал в 2020 г. с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», – сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

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VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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