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EVS Enhanced Voice Service Голосовой кодек

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.10.2026 «Ростелеком» проговорился о планах анализировать звонки в «Макс». Его создатели говорят, что ничего не выйдет 1
23.01.2023 «Мегафон»: мобильный трафик VoLTE в Москве и области достиг исторического максимума 1
06.09.2022 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoWiFi 1
13.12.2021 DMTEL впервые в России выставил операторам интегральные оценки 1
12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
25.03.2020 «Мегафон» запустил поддержку аудиокодека EVS в сетях LTE 2
19.12.2018 «Мегафон» объявил о запуске в России технологии Enhanced Voice Service 2
20.03.2018 Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая 1
17.08.2012 Пилоты «Аэрофлота» получат очки дополненной реальности. ВИДЕО 1
15.06.2011 Altium предлагает решение для управления данными при проектировании электронных устройств 1

Публикаций - 11, упоминаний - 14

EVS и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10980 7
Samsung Electronics 11148 3
Huawei 4722 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 25 2
Qualcomm Technologies 1992 2
Apple Inc 13304 2
Sony 6757 2
Renesas Electronics - Altium 40 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3389 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
Lenovo Group 2475 1
Xiaomi - Сяоми 2292 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 317 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 590 1
HMD Global - Human Mobile Devices - Nokia 145 1
Lenovo Motorola 3573 1
3data - 3дата 105 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 933 1
Boeing 1032 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3445 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10404 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1802 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3660 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9723 3
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 849 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7564 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23237 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10816 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 2
ETSI - AMR - Adaptive Multi-Rate - AMR-WB - Adaptive Multi Rate Wadeband – широкополосное адаптивное кодирование звука с переменной скоростью 36 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10869 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8757 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1167 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3395 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2520 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1400 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4587 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 469 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4609 1
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 305 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4936 1
Repository - Репозиторий 1210 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 1
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Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 361 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 446 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2282 2
Huawei 3data Cloud 8 1
Renesas Electronics - Altium Designer 38 1
Sony Bravia 251 1
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 36 1
Apple iPhone 13 195 1
Renesas Electronics - Altium Live 4 1
Renesas Electronics - Altium Vault 6 1
Renesas Electronics - Altium Subscriber Plan 1 1
Renesas Electronics - Altium Managed 1 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 447 1
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Google YouTube - Видеохостинг 3020 1
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