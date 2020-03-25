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«Мегафон» запустил поддержку аудиокодека EVS в сетях LTE

Телеком Мобильная связь Техника

«Мегафон» объявил о запуске поддержки новейшего голосового кодека Enhanced Voice Service (EVS) для смартфонов Apple iPhone. Вместе с обновлением iOS до версии 13.4 абоненты оператора получат еще более качественную передачу речи в сетях 4G.

Новейший кодек EVS превращает телефонный разговор практически в живую речь, обеспечивая кристально чистую передачу голоса и эффект присутствия собеседника за счет обработки аудиопотока в полосе до 32 кГц. Это в несколько раз больше, чем используют обычные голосовые кодеки в сетях 2G и 3G. Кодек EVS подключится автоматически, если абонент уже совершает на своем устройстве звонки по технологии Voice-over-LTE (VoLTE). Семейство кодеков EVS поддерживают смартфоны Apple iPhone начиная с моделей 8/8 Plus, владельцам достаточно обновить iOS до новой версии 13.4.

«В мире насчитывается 200 операторов, запустивших технологию передачи голоса VoLTE, и только 20 из них поддерживают EVS. "Мегафон" – единственный оператор в России, предлагающий своим абонентам такую возможность. Устройства Apple составляют около 50% от всех смартфонов с поддержкой VoLTE, и уже сегодня их владельцы смогут почувствовать новый уровень качества речи в сети "Мегафона"», – отметил директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко.

Впервые в России технология передачи речи VoLTE была запущена «Мегафоном» в 2016 г. на территории Москвы, и сегодня возможности высококачественной голосовой связи становятся доступны абонентам в других регионах страны. VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение. В декабре 2019 г. исследовательское агентство DMTel признало сеть «Мегафона» лучшей по качеству голосовой связи – 87,7% звонков получили оценку MOS (mean opinion score) на уровне «великолепно», что является лучшим показателем среди всех мобильных операторов. В конце 2018 г. поддержка EVS была включена в сети «Мегафона» для новейших моделей смартфонов Huawei, Samsung и Sony.

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